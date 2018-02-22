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CNN: около 80 школьниц, пропавших после атаки "Боко харам" в Нигерии, были спасены

Международная панорама
22 февраля, 4:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Девочки были обнаружены в среду в городе на границе штатов Борно и Йобе после того, как военные получили наводку касательно их местонахождения

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ТАСС, 22 февраля. Нигерийские военные спасли около 80 школьниц, пропавших после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местного чиновника.

По его данным, девочки были обнаружены в среду в городе на границе штатов Борно и Йобе после того, как военные получили наводку касательно их местонахождения. По словам чиновника, точное число спасенных школьниц будет названо в четверг, когда в школе будет проведен их пересчет.

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В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что нигерийская армия спасла 76 школьниц, а также обнаружила тела двух погибших.

Ранее агентство France-Presse информировало, что школа в деревне, в которой обучаются девочки в возрасте от 11 лет, была атакована 19 февраля вооруженными активистами "Боко харам". После атаки боевиков пропали по меньшей мере 111 школьниц.

Боевики "Боко харам" в апреле 2014 года похитили из лицея в нигерийском Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать, в октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены в результате переговоров властей Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии с группировкой. 6 мая 2017 года еще 82 девочки были также выпущены на свободу. Около 100 девочек по- прежнему числятся пропавшими без вести.

Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии, ее боевики также совершают нападения на территории соседних Нигера, Камеруна и Чада. "Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии.

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