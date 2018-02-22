Amnesty International заявила о тяжелейшем кризисе в области прав человека в Венесуэле

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что Венесуэла "столкнулась с одним из самых тяжелых кризисов в области прав человека в своей новейшей истории". Об этом говорится в докладе о соблюдении прав человека в мире, опубликованном в четверг организацией со штаб-квартирой в Лондоне. В нем рассматривается ситуация за 2017 год в 159 странах мира.

Как говорится в документе, кризис вызван "эскалацией поддерживаемого правительством насилия" в ответ на протесты, вызванные "ростом инфляции и гуманитарным кризисом из-за дефицита продовольствия и медикаментов".

"Вместо того чтобы решить проблему нехватки продовольствия и медикаментов, власти проводили спланированную политику жестокого подавления любых форм инакомыслия, - отмечается в докладе. - Силовые структуры неправомерно и чрезмерно применяли силу против протестующих, в том числе слезоточивый газ и резиновые пули, что привело к гибели более 120 человек. Тысячи людей были произвольно задержаны, сообщалось о многочисленных случаях применения пыток и других видов жестокого обращения".

Amnesty International заявляет также о том, что "судебная система использовалась для подавления инакомыслия, преследования и притеснения правозащитников, а военные трибуналы судили гражданских лиц".