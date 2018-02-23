Хейли вновь приписала России вмешательство в выборы и назвала это способом боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Постпред США при ООН Никки Хейли утверждает, что Россия вмешивается в предвыборные процессы в других странах и это является для нее новым способом боевых действий.

"Россия вмешивалась в выборы [в США], никаких сомнений по этому поводу нет", - утверждала Хейли во время выступления в четверг в Институте политики Чикагского университета (штат Иллинойс). По ее словам, это "не изменило результаты голосования", однако Россия, по версии Хейли, в любом случае "пыталась повлиять" на исход волеизъявления. По словам дипломата, Россия использует такое "вмешательство" как "способ боевых действий нового уровня". Трансляция выступления велась на сайте университета.

Как утверждала постпред США, Москва предпринимает подобного рода вмешательство в политические процессы и в других странах. Кроме того, по ее словам, некоторые другие государства, включая Иран, также стали в последнее время прибегать к таким действиям.

Хейли также заявила, что США продолжают "оказывать всевозможное давление" на Москву. Вашингтон, сказала дипломат, "не даст России ни одной возможности передохнуть" до тех пор, пока все соответствующие претензии США не будут сняты. В качестве мер, которые Соединенные Штаты предприняли по отношению к Москве, Хейли назвала, в частности, введение санкций, высылку российских дипломатов, передачу оружия Украине.

Расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года в США проводят ФБР, ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса, а также аппарат назначенного министерством юстиции спецпрокурора. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США и других странах.