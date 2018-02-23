Reuters: США 23 февраля ужесточат санкционный режим в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в пятницу значительно расширят санкции в отношении КНДР. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, речь идет о "самом большом пакете санкций против Северной Кореи, который повысит давление на Пхеньян" с целью заставить его начать процесс денуклеаризации. Ожидается, что президент США Дональд Трамп расскажет в пятницу о новых санкциях во время выступления на конференции представителей консервативных политических сил. Министерство финансов опубликует детали немного позднее.

В начале февраля вице-президент США Майкл Пенс в Японии заявил, что Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна с целью прекращения его ракетной и ядерной программ.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

До этого произошло очередное обострение ситуации на Корейском полуострове - в конце ноября 2017 года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.