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Reuters: США 23 февраля ужесточат санкционный режим в отношении КНДР

Международная панорама
23 февраля, 7:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, февраля. /ТАСС

Планируется, что президент США расскажет о новых санкциях во время выступления на конференции представителей консервативных политических сил

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ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в пятницу значительно расширят санкции в отношении КНДР. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, речь идет о "самом большом пакете санкций против Северной Кореи, который повысит давление на Пхеньян" с целью заставить его начать процесс денуклеаризации. Ожидается, что президент США Дональд Трамп расскажет в пятницу о новых санкциях во время выступления на конференции представителей консервативных политических сил. Министерство финансов опубликует детали немного позднее.

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В начале февраля вице-президент США Майкл Пенс в Японии заявил, что Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна с целью прекращения его ракетной и ядерной программ.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

До этого произошло очередное обострение ситуации на Корейском полуострове - в конце ноября 2017 года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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