США активно работают с РФ и КНР по санкциям в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Американская администрация активно взаимодействует с российскими и китайскими властями по вопросу о применении санкций в отношении КНДР. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов министр финансов США Стивен Мнучин.

"<...> Безусловно, Россия и Китай являются двумя странами, торгующими с ними (то есть с КНДР - прим. ТАСС), и мы активно работаем с ними обеими", - сказал глава американского минфина.

При этом он предупредил, что власти США готовы вносить в свои черные списки суда других государств, вовлеченные, по данным Вашингтона, в торговые операции с КНДР в нарушение режима санкций США и Совета Безопасности ООН. "Опять-таки: мы готовы вносить в черные списки российские суда <...>. Позвольте мне ясно сказать: нам все равно, о каких судах идет - российских, китайских, нам все равно, чьих. Если у нас имеются разведывательные данные, указывающие на то, что люди занимаются [теми или иными] вещами [в обход запретов], мы введем в отношении них санкции <...>", - отметил Мнучин.

Власти США объявили ранее о том, что решили ввести рестрикции в отношении 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и 1 физического лица из КНДР, Китая, Сингапура, Гонконга, Танзании, Панамы и с Тайваня, Маршалловых и Коморских островов. По свидетельству американских властей, эти шаги направлены прежде всего на блокирование возможностей поставок топлива КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН.