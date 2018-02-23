США активно работают с РФ и КНР по санкциям в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Американская администрация активно взаимодействует с российскими и китайскими властями по вопросу о применении санкций в отношении КНДР. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов министр финансов США Стивен Мнучин.
"<...> Безусловно, Россия и Китай являются двумя странами, торгующими с ними (то есть с КНДР - прим. ТАСС), и мы активно работаем с ними обеими", - сказал глава американского минфина.
Власти США объявили ранее о том, что решили ввести рестрикции в отношении 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и 1 физического лица из КНДР, Китая, Сингапура, Гонконга, Танзании, Панамы и с Тайваня, Маршалловых и Коморских островов. По свидетельству американских властей, эти шаги направлены прежде всего на блокирование возможностей поставок топлива КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН.