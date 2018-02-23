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В Госдепартаменте заявили, что США стало труднее сотрудничать с Россией по Сирии

Международная панорама
23 февраля, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Замгоссекретаря Джон Салливан отметил, что Вашингтон упорно работал над поддержанием отношений и диалога с Москвой

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ТАСС, 23 февраля. Вашингтону стало труднее сотрудничать с Москвой по Сирии, считает первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Его процитировало в пятницу агентство Reuters.

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"Мы упорно работали, чтобы поддержать отношения и диалог с Россией по тем вопросам и в тех сферах, в которых мы можем сотрудничать друг с другом для достижения общей цели. Сирия - одна из них", - сказал Салливан журналистам в ходе визита в Брюссель.

"По мере продолжения кампании против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) для нас стало труднее сотрудничать с русскими по этому вопросу [по Сирии]", - добавил он.

В Брюсселе Салливан принимал участие в конференции по поддержке зоны Сахеля в Африке.

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