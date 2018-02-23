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Туск заявил, что действия Турции на Кипре противоречат нормализации отношений Анкары с ЕС

Международная панорама
23 февраля, 22:07 UTC+3

Ранее турецкие военные корабли заблокировали плавучую буровую платформу в экономической зоне островного государства

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БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Действия Турции в водах Кипра противоречат нормализации отношений Анкары с Евросоюзом. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита 27 стран сообщества.

"Эти действия противоречат нормализации отношений [Турции] со всеми странами ЕС", - сказал он.

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По словам Туска, все страны ЕС выразили солидарность с Кипром и призвали Турцию прекратить деятельность в водах Кипра. ЕС вернется к этому вопросу на саммите сообщества в марте, добавил глава Евросовета.

Ранее итальянская компания Eni сообщила, что ее плавучая буровая платформа Saipem 12000 была заблокирована турецкими военными кораблями. С Saipem 12000 должно осуществляться разведывательное бурение в водах исключительной экономической зоны Кипра, от которого итальянская компания получила соответствующие лицензии на разработку месторождений углеводородов. Ранее турецкая сторона уже выражала озабоченность деятельностью итальянской компании на Кипре.

После посещения 5 февраля Италии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам, что в ходе встречи с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони поднимал вопрос об Eni и предупредил, что Турция усматривает опасность в добыче газа в этом районе для самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (признана только Анкарой) и считает стратегический выбор итальянской компании "ошибкой".

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Персоны
Туск, Дональд Джентилони, Паоло Маттарелла, Серджо Эрдоган, Реджеп Тайип
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