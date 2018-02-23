Президент Франции выразил надежду на принятие СБ ООН резолюции по Восточной Гуте

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что существует реальная возможность принятия Советом Безопасности ООН резолюции по гуманитарному перемирию в сирийской Восточной Гуте.

"Я надеюсь, что нам удастся добиться принятия резолюции Совета Безопасности ООН относительно гуманитарного перемирия в Восточной Гуте. Необходимость добиться такой резолюции о перемирии отвечает общим интересам", - подчеркнул Макрон, выступая в пятницу по итогам прошедшего в бельгийской столице саммита глав государств и правительств ЕС.

"Мы много работали над этим вопросом и надеемся, что принятия резолюции удастся добиться, так как это важно для самой России. Но это важно также для разработки будущих этапов политического урегулирования в Сирии", - продолжил французский президент.

Продолжить усилия

"Если же резолюции не удастся добиться, то Франция продолжит свои усилия. Я лично внесу в это новый вклад, не только продолжая осуществляемые мною уже на протяжении нескольких месяцев инициативы, но и приложив усилия к тому, чтобы интенсифицировать обмен мнениями с Россией. Потому что я считаю, что Россия более не может, поскольку она является постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также учитывая ее собственную историю, достойным образом продолжать свою стратегию, которая отрицает факт, что сегодня в Восточной Гуте находятся около 400 тыс. гражданских лиц", - заявил Макрон.

"То есть Франции надлежит совершенно объективно оценить происходящее и приложить все необходимое давление при ведении требовательного диалога с Россией, чтобы добиться результатов, действуя помимо ведущейся в дипломатической сфере работы", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции подтвердил, что в пятницу им и канцлером Германии Ангелой Меркель на эту тему было направлено совместное послание президенту России Владимиру Путину. "Утром в пятницу мы совместно с Ангелой Меркель направили письмо президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы попросить его усилить давление на сирийский режим и обеспечить тем самым проведение эвакуации населения по гуманитарным и медицинским причинам. А также создать необходимый доступ для гуманитарной помощи. Мы привели список таких пунктов доступа, во всех подробностях разработанный Францией в последние дни", - сказал Макрон.

Он сообщил, что "в ближайшие часы, как только будут сделаны все необходимые технические уточнения, Франция продолжит обмен мнениями не только с Россией, но и со всеми участвующими [в сирийском конфликте] сторонами".