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Берлин и Париж добиваются поддержки резолюции по Сирии со стороны РФ

Международная панорама Кризис в Сирии
23 февраля, 19:45 дата обновления: 23 февраля, 19:45 UTC+3

Кабмин ФРГ подтвердил отправку Макроном и Меркель соответствующего письма Владимиру Путину

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Дамаск после обстрела, 6 февраля

Дамаск после обстрела, 6 февраля

© REUTERS/ Bassam Khabieh

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Кабмин ФРГ подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении правительства Германии.

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Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, немецкий и французский лидеры направили Путину письмо "с целью добиться российской поддержки резолюции по перемирию и гуманитарной помощи Сирии, которая обсуждается сейчас в Совбезе ООН".

"Франция и Германия самым жестким образом осуждают целенаправленные нападения на гражданское население, в том числе на детей, на гражданскую и медицинскую инфраструктуру. Германия и Франция также осуждают нападения на гражданских лиц и на российское посольство в Дамаске", - говорится в сообщении. Берлин и Париж "требуют незамедлительного прекращения боевых действий" в пригороде Дамаска Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа. Макрон и Меркель "призывают Россию в этом контексте проявить ответственность" и оказать влияние на режим в Дамаске, отметил Зайберт.

Как заявил ранее в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова согласовать резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, однако нет гарантий, что боевики будут это перемирие соблюдать. Он обратил внимание на то, что в СБ ООН сейчас "пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней". При этом, отметил Лавров, "нет ответа на вопрос: где гарантия, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска".

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая прошлого года между странами - гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.

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Персоны
Меркель, Ангела Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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