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СМИ: альянс боевиков взял ответственность за атаку на французских военных в Мали

Международная панорама
24 февраля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Бронированный автомобиль с солдатами из Франции подорвался 21 февраля на самодельном взрывном устройстве

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ТАСС, 24 февраля. Альянс действующих в зоне африканского Сахеля экстремистов под названием "Группа поддержки ислама и мусульман" ("Джамаат нусра аль-ислям уаль-муслимин") взял на себя ответственность за совершенную в среду атаку на северо-востоке Мали, в результате которой погибли двое французских военнослужащих, еще один получил ранение. Об этом сообщает в субботу мавританский информационный портал Sahara Medias.

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Согласно заявлению боевиков, нападение на военных было осуществлено 21 февраля на участке между городами Гао и Менака, расположенном недалеко от границы с Нигером и Буркина-Фасо.

По имеющимся данным, бронированный автомобиль с французскими военными, участвующими в антитеррористической операции "Бархан" в Мали, подорвался на самодельном взрывном устройстве (СВУ). В результате двое находившихся в ней военнослужащих погибли.

О создании "Группы поддержки ислама и мусульман" было объявлено в марте 2017 года. В нее вошли группировка "Ансар ад-Дин", являющаяся филиалом "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" (АКСИМ), группировка "Аль-Мурабитун", возглавляемая полевым командиром алжирского происхождения Мохтаром Бельмохтаром, и группировка "Эмират Сахара", также связанная с АКСИМ и действующая на севере Мали.

Все вошедшие в "Группу поддержки ислама и мусульман" отряды боевиков ранее неоднократно совершали нападения на военных и мирное население в зоне Сахеля, в первую очередь на территории Мали, где с 2012 года продолжается вооруженный конфликт.

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