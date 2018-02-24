СМИ: альянс боевиков взял ответственность за атаку на французских военных в Мали

ТАСС, 24 февраля. Альянс действующих в зоне африканского Сахеля экстремистов под названием "Группа поддержки ислама и мусульман" ("Джамаат нусра аль-ислям уаль-муслимин") взял на себя ответственность за совершенную в среду атаку на северо-востоке Мали, в результате которой погибли двое французских военнослужащих, еще один получил ранение. Об этом сообщает в субботу мавританский информационный портал Sahara Medias.

Согласно заявлению боевиков, нападение на военных было осуществлено 21 февраля на участке между городами Гао и Менака, расположенном недалеко от границы с Нигером и Буркина-Фасо.

По имеющимся данным, бронированный автомобиль с французскими военными, участвующими в антитеррористической операции "Бархан" в Мали, подорвался на самодельном взрывном устройстве (СВУ). В результате двое находившихся в ней военнослужащих погибли.

О создании "Группы поддержки ислама и мусульман" было объявлено в марте 2017 года. В нее вошли группировка "Ансар ад-Дин", являющаяся филиалом "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" (АКСИМ), группировка "Аль-Мурабитун", возглавляемая полевым командиром алжирского происхождения Мохтаром Бельмохтаром, и группировка "Эмират Сахара", также связанная с АКСИМ и действующая на севере Мали.

Все вошедшие в "Группу поддержки ислама и мусульман" отряды боевиков ранее неоднократно совершали нападения на военных и мирное население в зоне Сахеля, в первую очередь на территории Мали, где с 2012 года продолжается вооруженный конфликт.