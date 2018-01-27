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Reuters: жертвами нападения на военный лагерь в Мали стали 14 человек

Международная панорама
27 января, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Еще 17 солдат получили ранения

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ТАСС, 27 января. Группа вооруженных людей напала на военный лагерь в Мали, погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на военных.

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"Около 06:00 по местному времени (09:00 мск) неизвестные вооруженные люди напали на гарнизон в населенном пункте Сумпи. По предварительной информации, 14 человек погибли, 17 ранены, двое нападавших ликвидированы. Ведется поиск пропавших без вести", - приводит агентство слова военных.

Кроме того, боевики причинили материальный ущерб лагерю.

Как отмечает агентство France-Presse, в малийской армии произошедший инцидент уже назвали террористическим актом. Раненые доставлены в город Ниафунке.

Напряженность сохраняется

Наблюдатели отмечают рост числа атак на сотрудников силовых структур, миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и мирных граждан, прежде всего, в северных и центральных районах Мали.

Вооруженный конфликт в этой стране между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

В октябре 2017 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.

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