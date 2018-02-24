В Египте началась президентская избирательная кампания

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Избирательная кампания перед предстоящими в марте президентскими выборами началась в субботу в Египте. Согласно принятому ранее Национальной комиссией по выборам (НКВ) страны графику, она продлится около месяца и завершится за день до начала голосования - 25 марта.

Регистрация кандидатов

С 20 по 29 января избирком регистрировал кандидатов, в пятницу им был обнародован окончательный список, в который вошли всего два претендента. Эта мера носила больше технический характер, так как их имена были известны уже давно. В ходе процесса регистрации и до последнего дня единственным подавшим документы оставался действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси. НКВ официально отказала в участии в выборах бывшему начальнику Генштаба Египта генерал-лейтенанту Сами Анану, против которого военная прокуратура начала расследование в связи с его планами заняться политикой, что запрещено кадровым военным законом.

О выходе из гонки также заявил активист и адвокат Халед Али, объявивший о намерении побороться за президентское кресло еще в ноябре. Он успел пройти медкомиссию, но в последний момент передумал баллотироваться.

Были и другие потенциальные участники, которые заявляли о намерении побороться за высший государственный пост, однако позднее отказались от этого. В итоге за считанные часы до окончания регистрации документы подал второй кандидат - лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса, которого многие эксперты считают технической фигурой. В четверг оба претендента определились с символикой, которая займет место рядом с именем кандидата на избирательных бюллетенях, а также рекламных постерах и буклетах. Ас-Сиси, как и во время кампании 2014 года, выбрал себе звезду, Муса - самолет.

Запреты во время кампании

Кандидатам во время проведения избирательной кампании необходимо руководствоваться рядом установленных правил - они обязаны соблюдать неприкосновенность частной жизни своего соперника, не допускать во время агитации действий, угрожающих национальному единству, прибегать к религиозным лозунгам или призывам к дискриминации граждан. Запрещено в целях пропаганды использовать здания и транспортные средства, принадлежащие государству или компаниям госсектора в любой форме, а также вести агитацию в правительственных учреждениях, местах отправления культа, школах, университетах и других государственных учебных заведениях.

По конституции, каждый кандидат имеет право потратить на нее не более 20 млн египетских фунтов (свыше $1 млн). Размер пожертвований от физических лиц не может превышать 2% от максимальной стоимости кампании. Категорически запрещается расходовать средства из госказны, компаний государственного сектора, а также неправительственных организаций. При этом все траты на агитацию должны проходить только через открытый для этой цели банковский счет.

График голосования и предыдущие выборы

Первыми начнут голосовать египтяне, проживающие за рубежом. Там выборы стартуют 16 и завершатся 18 марта. Внутри Египта они будут организованы в период с 26 по 28 марта, а их итоги объявят 2 апреля. По плану, если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур пройдет с 24 по 26 апреля, а его результаты станут известны 1 мая.

Действующий глава республики Абдель Фаттах ас-Сиси, который является фаворит гонки, был впервые избран на высший государственный пост в мае 2014 года и вступил в должность 8 июня. Он получил популярность летом 2013 года, когда армия под его руководством отстранила от власти исламистскую ассоциацию "Братья-мусульмане", сместив 3 июля того же года ее ставленника президента Мухаммеда Мурси.

Единственным соперником нынешнего египетского лидера 4 года назад был социалист-насерист Хамдин Саббахи, набравший около 3%. Ас-Сиси тогда получил почти 97% от признанных действительными бюллетеней и сейчас, согласно конституции, имеет право повторно и в последний раз баллотироваться на выборах, которые станут третьими после ухода с поста в 2011 году на волне "революции 25 января" экс-президента Хосни Мубарака.