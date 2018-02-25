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Казахстан призвал к полному соблюдению положений резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии

Международная панорама
25 февраля, 14:17 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 25, февраля. /ТАСС

В МИД страны отметили, что реализация принятой резолюции станет одним из конкретных шагов для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы

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АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана приветствует принятие резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении боевых действий в Сирии минимум на 30 дней с целью улучшения гуманитарной ситуации в этой стране. Об этом говорится в заявлении МИД республики, распространенном в воскресенье.

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"Отмечаем особую актуальность документа на фоне возросшего в последнее время уровня насилия в ряде районов Сирии, в том числе в Восточной Гуте, с многочисленными жертвами среди гражданского населения, включая женщин и детей", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что реализация принятой резолюции станет одним из конкретных шагов для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы Сирии.

"Призывая к полному соблюдению положений резолюции, ожидаем от всех заинтересованных стран использования своего авторитета и влияния с тем, чтобы конфликтующие стороны предприняли реальные шаги на пути укрепления мер доверия с целью скорейшего урегулирования сирийского конфликта", - сообщается в документе.

Как информировали в МИД, Казахстан в качестве непостоянного члена СБ ООН, "опираясь на опыт астанинского процесса по Сирии, убежден, что нет альтернативы мирному пути урегулирования ситуации в этой стране, прежде всего посредством продолжения женевских переговоров под эгидой ООН и оказания им всеобщей практической поддержки".

Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. По замыслу соавторов документа - Кувейта и Швеции - это позволит улучшить ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте, контролируемом боевиками и находящемся в осаде правительственных сил.

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