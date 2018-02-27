ССА готова вывести боевиков "Ан-Нусры" из Восточной Гуты в течение 15 дней

ТАСС, 27 февраля. Оппозиционная "Сирийская свободная армия" (ССА) заявила о готовности вывести боевиков террористических группировок из Восточной Гуты в течение 15 дней под надзором ООН. Об этом говорится в распространенном во вторник письме ССА, направленном в Совбез ООН и генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу.

"Полностью привержены выводу боевиков группировки "Хейат Тахрир аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (запрещенные в РФ террористические группировки) и всех, кто принадлежит к ним, из Восточной Гуты в течение 15 дней с момента вступления в силу режима прекращения огня в соответствии с установленными механизмами и при сотрудничестве с офисом специального представителя ООН в Сирии", - отмечается в тексте.

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) местного времени. В населенном пункте Вафидин сирийские власти при поддержке Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии Сирии. В поселении Аль-Дувейр около гуманитарного коридора развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания.

Мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами гуманитарного коридора в районе поселения Вафидин, сообщил во вторник журналистам начальник группы контроля зоны деэскалации №3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков. Ранее агентство SANA сообщило об обстреле гуманитарного коридора боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".