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ООН: доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту невозможно

Международная панорама
27 февраля, 21:59 UTC+3 ООН ООН 27, февраля. /ТАСС

Стороны конфликта игнорируют резолюцию Совбеза, отметили в организации

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ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Стороны конфликта в Сирии полностью проигнорировали резолюцию Совета Безопасности ООН с требованием прекратить боевые действия как минимум на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению, в результате чего доставка помощи в Восточную Гуту невозможна.

Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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По его словам, боевые действия в Восточной Гуте продолжаются, анклав подвергается ударам со стороны проправительственных сил, ведутся и обстрелы Дамаска боевиками. "ООН готова направить автоколонны с жизненно необходимой помощью в Восточную Гуту и эвакуировать сотни раненых, как только это позволят условия с безопасностью, но в данной ситуации это просто невозможно", - сказал представитель генсека.

Он отметил, что у всемирной организации "заканчиваются слова", чтобы описать ситуацию в пригороде Дамаска. "Как говорил генеральный секретарь [Антониу Гутерриш], то, что происходит в Восточной Гуте, это сущий ад. Мы видим, как резолюции СБ ООН полностью игнорируются, [в том числе] резолюция, которая призывала к 30-дневному прекращению боевых действий, мы видели, как полностью игнорировались и другие призывы к ограниченному перемирию", - заявил Дюжаррик.

Отвечая на вопрос о том, "выполняет ли Россия свои обязательства" в рамках резолюции, он подчеркнул, что, по оценкам ООН, "боевые действия продолжаются". "Я думаю, это очевидно", - добавил представитель генсека. По его словам, все государства, имеющие влияние на стороны конфликта в Сирии, "должны посмотреть на страдания сирийского народа, особенно тех, кто находится в Восточной Гуте, и добиться, чтобы боевые действия прекратились", что позволит оказать гуманитарную помощь населению.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза. Согласно резолюции, перемирие не распространяется на военные операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций.

26 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) местного времени. В населенном пункте Вафидин сирийские власти при поддержке Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой, однако мирные жители не смогли покинуть Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами со стороны боевиков.

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