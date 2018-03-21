Республиканцы и демократы вооружились карандашами

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре, но борьба за электорат уже в самом разгаре. В начале 2018 года демократическая партия доказала в Верховном суде (ВС), что республиканцы из штата Пенсильвания использовали джерримендеринг — такую нарезку избирательных округов, которая давала им преимущество при голосовании. В понедельник, 19 марта, ВС поставил точку в этом вопросе, отклонив апелляцию республиканцев. Решение судей может стать началом более масштабной борьбы с джерримендерингом, но пока он остается одной из главных проблем политической системы США.
Это процесс изменения электоральных округов с целью создать преимущество для одной из сторон во время выборов в Конгресс. Округа нарезаются не так, как диктует география, а так, как того хотелось бы политическим партиям — чтобы в парламент попало максимальное количество своих депутатов.
Оно появилось во время сенатских выборов 1812 года в штате Массачусетс. Губернатор Элбридж Гэрри был первым, кто додумался перекроить границы избирательных округов "под себя". Благодаря этой махинации его Демократическо-республиканская партия получила 29 мест из 40, а партия федералистов — лишь 11 (при том, что за нее проголосовало большинство избирателей).
Карикатурист местной газеты обратил внимание, что в результате нарезки один из округов получился похожим на чудовище, и изобразил его в виде саламандры. Редакторы окрестили это "животное" Гэрри-мандрой (gerrymander). Со временем звук "г" превратился в "дж", и так окончательно закрепился термин "джерримендеринг".
Today in 1812, the Boston Gazette published its now famous gerrymander cartoon. pic.twitter.com/dVAMBsURDg— Michael Li (@mcpli) March 26, 2015
Механизм джерримендеринга сводится к двум принципам:
• упаковка (packing) — когда избирателей оппозиционной партии концентрируют в нескольких округах;
• раскалывание (cracking) — когда оппозицию "рассеивают" по нескольким избирательным округам, создавая небольшой, но уверенный перевес своей партии.
В результате округа получаются неравными по территории и составу избирателей и к тому же странными по форме.
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Как в процессе джерримендеринга менялся один из избирательных округов Чикаго
Предположим, 100 избирателей нужно поровну разделить на десять округов. Из них 40% голосуют за оранжевых, а 60% — за зеленых. В зависимости от того, как пройдут линии избирательных округов, результат голосования будет различным:
• зеленые выигрывают шесть из десяти округов, такой вариант наиболее справедливый;
• зеленые выигрывают все десять округов. Соотношение 60 к 40% внутри каждого отдельного округа сохраняется, но оранжевые не получают ничего;
• оранжевые выигрывают шесть из десяти округов за счет манипуляций с границами — это и есть джерримендеринг.
Партия, которая находится у власти в том или ином штате, имеет возможность раз в десять лет изменить границы округов в свою пользу. В последние годы в джерримендеринге больше всего преуспела Республиканская партия. Во время промежуточных выборов в 2012 году демократы получили на 1,4 млн голосов больше, чем республиканцы. Тем не менее по числу завоеванных округов они проиграли — 201 к 234 — и потому заняли меньше мест в Палате представителей.
То же самое повторилось в 2014 году. К примеру, 44% населения Пенсильвании проголосовало за кандидатов от Демократической партии. Но благодаря хитрой демаркации избирательных округов 13 из 18 избирательных округов отошли республиканцам. В Огайо 40% избирателей отдали голос за демократов, но 12 из 16 мест в Палате представителей достались их оппонентам.
Впрочем, демократы и сами не брезгуют джерримендерингом: в 2014 году они перерисовывали избирательные округа в Западной Вирджинии, Иллинойсе и Мэриленде.
С точки зрения законодательства, джерримендеринг находится в "серой зоне". С одной стороны, власти штата обязаны каждое десятилетие перерисовывать округа так, чтобы каждый из них охватывал примерно одинаковое количество избирателей. С другой стороны, демаркация должна носить недискриминационный характер — не ущемлять права цветного населения и нацменьшинств (что предусмотрено Законом об избирательных правах 1965 года). Расовый фактор играет большую роль в американском избирательном процессе (считается, что цветное население охотнее голосует за демократов, белое — за республиканцев), поэтому нередко дела о "расовом джерримендеринге" доходят до судов.
Однако в иных случаях перерисовывать избирательные округа для получения преимущества над другой партией, по сути, не запрещено. У республиканцев даже существует специальный орган — REDMAP Initiative, который занимается исключительно вопросами джерримендеринга.
Самый очевидный вариант — сделать границы избирательных округов более справедливыми. Сайт FiveThirtyEight подсчитал, что из 435 округов США 242 можно перерисовать, сделав их "фиолетовыми", то есть примерно поровну населенными демократическими (синими) и республиканскими (красными) избирателями.
Проблема заключается в том, что нарезка избирательных округов по-прежнему находится в руках политиков. Лишь в шести штатах (Калифорния, Аризона, Вашингтон, Айдахо, Нью-Джерси и Гавайи) этим вопросом занимаются независимые комиссии, но и туда республиканцы с демократами "проталкивают" своих людей.
Нет, похожие технологии используются во Франции, Италии, Республике Корея и еще десятке стран. До 1960-х годов джерримендеринг процветал в Канаде, но затем был полностью искоренен благодаря появлению специальных комиссий по избирательным округам. Как правило, туда входят судьи, социологи или вышедшие на пенсию политики, которые пресекают любые попытки "нашинковать" политическую карту в чьих-либо политических интересах.
Артур Громов