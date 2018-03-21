Республиканцы и демократы вооружились карандашами

Оно появилось во время сенатских выборов 1812 года в штате Массачусетс. Губернатор Элбридж Гэрри был первым, кто додумался перекроить границы избирательных округов "под себя". Благодаря этой махинации его Демократическо-республиканская партия получила 29 мест из 40, а партия федералистов — лишь 11 (при том, что за нее проголосовало большинство избирателей).

Карикатурист местной газеты обратил внимание, что в результате нарезки один из округов получился похожим на чудовище, и изобразил его в виде саламандры. Редакторы окрестили это "животное" Гэрри-мандрой (gerrymander). Со временем звук "г" превратился в "дж", и так окончательно закрепился термин "джерримендеринг".