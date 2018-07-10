Консерваторы ликуют, либералы трепещут: почему новый судья ВС США изменит все

Президент Дональд Трамп нашел замену Энтони Кеннеди — одному из девяти судей Верховного суда (ВС) США, объявившему об уходе на пенсию. Его место займет судья Бретт Кавано, который, в частности, работал в команде спецпрокурора, расследовавшего внебрачную связь экс-президента Билла Клинтона с Моникой Левински. ТАСС объясняет, почему это назначение существенно меняет расклады в "третьей власти" Соединенных Штатов и может привести к далекоидущему консервативному повороту в американской политике.

Форрест Гамп республиканской политики

"В Америке нет другого человека, столь квалифицированного для этой позиции и столь ее заслуживающего", — произнес Трамп, представляя Кавано. И это правда: послужной список 53-летнего судьи впечатляющий и мог бы быть предметом для подражания любого начинающего юриста. Бретт Кавано — выпускник Йельской школы права (Йель и Гарвард — альма-матер для всех действующих судей ВС США), который начинал с должности клерка, а впоследствии поднялся до высших эшелонов судебной власти США.

В настоящее время Кавано занимает должность судьи в федеральном Апелляционном суде округа Колумбия. До этого он работал в аппаратах ряда высокопоставленных американских судей, в том числе Энтони Кеннеди. На протяжении всей своей карьеры Кавано относил себя к консервативному крылу американской политики и даже входил в "Общество федералистов", которое называют кузницей кадров "для правоцентристских юристов, претендующих на государственные чины и должности федеральных судей при президентах-республиканцах".

Молодой юрист так часто оказывался в самом центре громких политических скандалов, что сенатор Дик Дурбин окрестил его "Форрестом Гампом республиканской политики". В 1994 году он состоял в команде прокурора Кеннета Стара, который расследовал связь Билла Клинтона и Моники Левински. Спустя четыре года Кавано стал одним из составителей печально знаменитого "Доклада Стара", в котором детально описывались сексуальные похождения бывшего президента. Кавано также курировал расследование обстоятельств смерти одного из членов команды юрисконсультов президента Клинтона — Винсента Фостера, который, согласно официальной версии, покончил жизнь самоубийством (однако конспирологи утверждают, что его убила президентская чета).

Впоследствии Кавано работал на семью Бушей, сначала представляя интересы Джеба, а затем предвыборного штаба Джорджа Буша — младшего. Юрист принимал участие в пересчете голосов во Флориде в 2000 году — именно этот процесс решил судьбу президентских выборов. В администрации Буша-младшего Кавано сначала занимал должности старшего юрисконсульта и помощника адвоката президента, а затем главы секретариата Белого дома. По сути, через Кавано проходили все документы и материалы, предназначенные для президента. В качестве награды за добросовестную работу Буш-младший выдвинул его на пост судьи Апелляционного суда округа Колумбия, где ранее работали три из четырех нынешних судей ВС США.

8+1

Верховный суд США — это высшая судебная инстанция в стране, один из ключевых элементов системы сдержек и противовесов американской конституции. Состав Верховного суда определяется президентом и утверждается Сенатом, судьи занимают свои должности пожизненно. Если один из девяти судей решает покинуть свой пост, то объявляет об этом заблаговременно, чтобы президент нашел ему замену.

В конституции США не обозначены какие-либо специфические требования к кандидату в Верховный суд: в документе даже не прописано, что этот человек должен в обязательном порядке быть юристом. На практике членами Верховного суда становятся наиболее квалифицированные действующие судьи.

В ВС рассматривались все наиболее важные вопросы политической и общественной жизни в США: от запрета расовой сегрегации до легализации однополых браков. "Третья власть" играет большую роль в Соединенных Штатах, однако ее нельзя назвать полностью независимой от политических веяний: как правило, президенты проталкивают в Верховный суд кандидатов со сходными политическими взглядами.

Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии, которая появилась после отставки Энтони Кеннеди. "Либеральное" крыло ВС представлено четырьмя судьями — это Стивен Брайер, Рут Бейдер Гинзбург, Соня Сотомайор и Елена Каган. Судьями-консерваторами считаются Кларенс Томас, Сэмюэль Алито, Нил Горсач (ставленник Трампа) и Джон Робертс — главный судья ВС. У Кеннеди была репутация "колеблющегося" судьи-консерватора, то есть периодически он вставал на сторону либералов (так было, к примеру, при голосовании по легализации гей-браков).

Консервативный поворот

Верховный суд США не случайно включает в себя именно девять судей: если "справа" и "слева" будет одинаковое число голосов, принятие каких-либо решений будет невозможно. После прихода Кавано чаша весов склонится на сторону консерваторов. Поэтому, по мнению американских аналитиков, назначение республиканцем Трампом еще одного члена Верховного суда приведет к укреплению позиций консервативных кругов США на годы вперед, существенно скажется на реализации либеральной повестки дня Демократической партии, находящейся на данном этапе в оппозиции в Вашингтоне.

Protests greet President Trump's nomination of Brett Kavanaugh to replace Justice Kennedy on the Supreme Court. https://t.co/iAkvdun6Tf pic.twitter.com/Oi8pXjnY0d — NBC News (@NBCNews) July 10, 2018

В Вашингтоне прошли акции протеста против назначенца Трампа на пост верховного судьи

Кавано никогда открыто не выступал против легализации абортов и гей-браков — двух ключевых "либеральных завоеваний" демократов. Более того, в 2006 году он обещал "добросовестно и в полной мере соблюдать" положения дела "Роу против Уэйда" — исторического решения ВС США относительно законности абортов. Однако уже в 2017 году он встал на сторону обвинения в резонансном деле о недопуске девушки-мигрантки к средствам прерывания беременности. Поэтому, если дело дойдет до пересмотра "Роу против Уэйда", Кавано вполне может отдать свой голос в пользу ограничения абортов. Демократы опасаются, что такая же судьба постигнет и другие решения ВС — о "позитивной дискриминации", правах ЛГБТ, программе медицинского страхования Obamacare, ограничениях к применению смертной казни и т.д.

Не меньшее беспокойство у противников Трампа вызывают взгляды его назначенца на президентскую власть. В 2009 году Кавано опубликовал статью, в которой доказывал, что у главы Белого дома должен быть иммунитет от уголовного преследования, пока тот выполняет свои обязанности. Это мнение резонирует со взглядами самого Дональда Трампа, который рассматривал возможность помиловать самого себя, если ему будут предъявлены обвинения по делу о препятствии правосудию или "российском следе". После назначения Кавано высшая судебная инстанция вполне может счесть такое самопомилование законным, что еще больше укрепит позиции Трампа.

Впрочем, кандидатура Кавано еще должна быть утверждена Сенатом Конгресса США. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл ранее уточнил, что голосование по этому вопросу состоится осенью. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал своих коллег в верхней палате блокировать утверждение Кавано. Однако кандидатуры в Верховный суд утверждаются простым большинством голосов, и 49 демократов вряд ли смогут сделать что-либо против воли 51 республиканца.

Артур Громов