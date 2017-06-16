Трампа подозревают в препятствовании правосудию: стоит ли ожидать импичмента

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в прошлогодние американские выборы, начал изучать вопрос, создавал ли президент США Дональд Трамп помехи правосудию. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации президента.

До сих пор в деле о "российском следе" фигурировали зять президента Джаред Кушнер, бывший руководитель предвыборной кампании Пол Манафорт, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и еще несколько человек из команды Трампа, но не сам президент.

Все подозрения Трамп отвергает, а попытки обвинить его в связях с Россией называет "охотой на ведьм".