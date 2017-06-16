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Трампа подозревают в препятствовании правосудию: стоит ли ожидать импичмента

Международная панорама
16 июня, 18:20 UTC+3

Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР вызвало критику в адрес президента США. Однако досрочная отставка ему вряд ли грозит

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Материал из 1 страницы
© Alex Wong/Getty Images

По данным газеты The Washington Post, в отношении президента США начато расследование о препятствии правосудию, что является уголовным преступлением. ТАСС объясняет, как глава Белого дома оказался в таком положении, в чем его подозревают и почему его досрочная отставка маловероятна.

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Что случилось

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в прошлогодние американские выборы, начал изучать вопрос, создавал ли президент США Дональд Трамп помехи правосудию. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации президента.

До сих пор в деле о "российском следе" фигурировали зять президента Джаред Кушнер, бывший руководитель предвыборной кампании Пол Манафорт, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и еще несколько человек из команды Трампа, но не сам президент. 

Все подозрения Трамп отвергает, а попытки обвинить его в связях с Россией называет "охотой на ведьм". 

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Почему к Трампу возникли вопросы

По данным источников в прессе, следователи заинтересовались президентом вскоре после того, как 9 мая он отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. До увольнения Трамп просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, заподозренного в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России. Этот факт бывший директор ФБР подтвердил во время слушаний в Сенате Конгресса США. "Я надеюсь, что вы ясно видите возможность оставить это [расследование], оставить Флинна в покое. Он хороший парень", — цитировал слова президента Коми.

Экс-глава ФБР также описывал приватный ужин с Трампом 27 января, на котором, как ему показалось, президент пытался установить "нечто вроде патронажных отношений" с ФБР. Как рассказал Коми, Трамп обратился к нему со словами: "Мне нужна преданность. Я жду преданности". Во время еще одного разговора, 30 марта, президент якобы назвал расследование о его связях с Россией "тучей", которая мешает ему "действовать от лица государства".

Уже после увольнения Коми президент лично признался, что отправил главу ФБР в отставку из-за "той истории про [связи] Трампа с Россией", тем самым только усугубив подозрения против себя.

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Можно ли действия президента назвать препятствованием правосудию

Согласно американскому законодательству, препятствованием правосудию является любое вмешательство в судебное или парламентское расследование. Как правило, это касается уголовных дел, в которых кто-то сфальсифицировал улики, запугивал свидетеля или не сообщил о преступлении. При этом закон требует, чтобы за этим обязательно стоял злой умысел.

Эксперты отмечают, что президент США имеет законное основание требовать от прокуратуры открывать или закрывать уголовные расследования, равно как и увольнять подчиненных, занимающихся этими делами. Поэтому выдвинуть обвинения о препятствовании правосудию в отношении Трампа можно лишь в том случае, если будет доказан злой умысел, то есть то, что президент действительно скрывал связи своих людей с Россией. Однако пока улик, говорящих в пользу этой версии, слишком мало. К тому же выдвинуть какие-либо обвинения в отношении Трампа невозможно без процедуры импичмента.

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Что такое импичмент

Это процедура отрешения президента от должности. Согласно конституции, импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение располагает Палата представителей Конгресса, а судебные заседания проходят в Сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США.

Противники президента указывали, что эпизод с Джеймсом Коми необходимо классифицировать как препятствование правосудию, что является тяжким преступлением, а значит — прямым основанием для импичмента. Первым конгрессменом, призвавшим парламент начать процедуру отстранения президента, стал демократ Эл Грин — афроамериканец из консервативного штата Техас. С аналогичным требованием выступили десять муниципалитетов американских городов.

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Действительно ли Трампу грозит импичмент

На сегодняшний день — нет. Его отстранение невозможно даже формально: против Трампа официально не выдвинуто каких-либо обвинений, к тому же не существует улик, доказывающих нарушение закона со стороны главы Белого дома.

В проблеме импичмента существует еще один аспект — политический. Комитет по юридическим делам Палаты представителей (орган, который инициирует процедуру импичмента) контролируется лояльными Трампу республиканцами. То же самое касается всей нижней палаты Конгресса: у Республиканской партии 238 мест (из 435), у демократов — 193, еще четыре места вакантны.

Поскольку решение об импичменте принимается простым большинством голосов, за отставку президента должны проголосовать как минимум 218 конгрессменов. Это значит, что 25 республиканцев должны "переметнуться" на сторону демократов, что в нынешних политических условиях, по мнению большинства американских политологов, не представляется возможным. До тех пор, пока члены Республиканской партии поддерживают действующего президента, его позиции непоколебимы.

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Республиканцы могут "отвернуться" от Трампа

Да, если поддерживать президента им станет невыгодно. По некоторым оценкам, до тех пор, пока рейтинг Трампа среди электората республиканцев находится на уровне 80%, партия будет на его стороне. Но если американские консерваторы начнут разочаровываться в президенте и его рейтинг начнет падать, республиканская партия может пересмотреть свое отношение к главе Белого дома. Тем более что многие конгрессмены из "правого" крыла уже открыто выражали свое недовольство поведением Трампа в условиях "российского скандала".

Пока же Трамп необходим республиканцам — в первую очередь для того, чтобы проталкивать свои политические инициативы (сокращение налогов, отмена Obamacare, дерегулирование финансового сектора США и так далее). Впрочем, статус-кво может поменяться в любой момент — новые подробности о связях Трампа с Россией публикуются практически каждую неделю, продолжая наносить урон как самому президенту, так и поддерживающей его партии.

Артур Громов

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Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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