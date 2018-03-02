Глава ЕП объявил о готовности возглавить правоцентристское правительство Италии

РИМ, 2 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Председатель Европарламента Антонио Таяни готов возглавить правительство Италии в случае победы правоцентристской коалиции на грядущих 4 марта парламентских выборах. Об этом политик, входящий в партию Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", написал в четверг вечером в своем Twitter.

"Благодарю Берлускони за его доверие и соглашаюсь на его предложение послужить Италии. Сейчас решение за избирателями и президентом республики", - написал 64-летний политик, один из исторических соратников Берлускони.

Несколькими минутами ранее Берлускони объявил в эфире телепрограммы Matrix, что Таяни готов возглавить правительство Италии. Экс-премьер уже ранее называл его имя как возможного кандидата в премьеры. При этом Таяни не баллотируется в парламент и пока не подавал в отставку с поста председателя ЕП.

Более того, всего часом ранее в ходе встречи в римском университете Link Campus University, на которой присутствовал корреспондент ТАСС, он отказывался подтверждать свою кандидатуру. "Я не участвую в предвыборной кампании, не касаюсь внутренних тем, ничего не могу сказать", - отвечал политик на вопросы журналистов.

Как сказал в беседе с ТАСС известный политический обозреватель Пьеро Скьявацци, Таяни - идеальный кандидат в премьеры, который "объединит правоцентристскую коалицию". "Он соблюдает выдержанную линию между отстаиванием национальных ценностей, традиционного католицизма и будущего объединенной Европы. Только он способен представлять правый центр", - сказал эксперт.

По его мнению, правоцентристская коалиция в составе партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони (а также небольшого объединения "Мы с Италией") способна набрать 40% голосов, что необходимо для получения большинства в парламенте и формирования правительства.

Согласно внутрикоалиционной договоренности, кандидата в премьеры предлагает партия, которая наберет больше голосов. На премьерский пост претендует и Сальвини, однако его "Лига", согласно опросам общественного мнения, отстает от партии "Вперед, Италия" на 3-4%.

Судьба антироссийских санкций

Сам Таяни в беседе с корреспондентом ТАСС, в частности, заявил, что Италия в случае победы на выборах правоцентристской коалиции предпримет шаги для отмены антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.

"Введение санкций - решение, принятое на уровне ЕС, и на этом уровне должно приниматься решение об их отмене. У отдельных стран есть право поддержать или отказаться. Италия, в случае победы правого центра, предпримет шаги в ту сторону, какая ей выгодна", - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько реальна отмена санкций.