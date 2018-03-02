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Меркель и Трамп выразили обеспокоенность заявлениями Путина о вооружениях РФ

Международная панорама
2 марта, 13:17 дата обновления: 2 марта, 13:49 UTC+3

Канцлер Германии и президент США также обсудили ситуацию в Сирии и призвали Россию "склонить режим Асада к прекращению наступательных операций"

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БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время состоявшегося вечером 1 марта телефонного разговора выразили обеспокоенность заявлениями президента РФ Владимира Путина о разработках новых видов вооружений. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Канцлер и президент обеспокоены недавними заявлениями российского президента [Владимира] Путина о развитии вооружений и негативными последствиями этого для международных усилий по контролю над ними", - отметил Зайберт.

Меркель и Трамп также обсудили ситуацию в Сирии и призвали Россию "прекратить участие в бомбардировках Восточной Гуты и склонить режим [президента Сирии Башара] Асада к прекращению наступательных операций".

"Оба были едины во мнении, что сирийский режим и его российских и иранских союзников следует призвать к полному выполнению резолюции 2401 Совета Безопасности ООН", - отметил Зайберт.

Меркель и Трамп считают, что Дамаск "необходимо привлечь к ответу за дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте", предполагаемое применение химического оружия, "нападения на мирных жителей и гуманитарную блокаду".

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В своем послании Федеральному собранию президент России 1 марта объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

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Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Асад, Башар Хафез Путин, Владимир Владимирович
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