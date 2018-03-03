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NBC: спецпрокурор США проверяет, влияли ли сделки Кушнера на внешнюю политику Трампа

Международная панорама
3 марта, 1:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, марта. /ТАСС

По данным телеканала, спецпрокурор США Роберт Мюллер уже побеседовал с представителями Турции о сделках, которые заключала в этой стране Kushner Companies

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НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер проверяет, могли ли зарубежные сделки Джареда Кушнера, старшего советника и зятя президента США Дональда Трампа, повлиять на внешнюю политику нынешней американской администрации. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, в центре внимания Мюллера, ведущего расследование предполагаемого сговора между помощниками Трампа и Россией, находятся переговоры компании Кушнера с представителями Катара, Турции, России, Китая и ОАЭ. Как сообщает NBC, сотрудники аппарата Мюллера уже побеседовали с представителями Турции о сделках, которые заключала в этой стране Kushner Companies.

Как отмечает телеканал, Кушнер играет большую роль в разработке ближневосточной политики нынешней администрации США. По данным телеканала, несколько чиновников из Катара, которые посещали США в январе и феврале этого года, раздумывали над тем, чтобы передать Мюллеру документы о Кушнере. Эти бумаги, по мнению чиновников, свидетельствовали о том, что несколько стран Персидского залива координировали свою деятельность с Кушнером, чтобы нанести Катару экономический ущерб. Речь идет об изначальной поддержке Белым домом блокады в отношении Катара, предпринятой рядом арабских стран.

По версии чиновников, Кушнер предпринял некие действия, направленные на причинение ущерба Катару, в отместку за сорвавшуюся сделку, которую его компания обсуждала с правительством этой страны. При этом чиновники в итоге не стали передавать Мюллеру никаких документов на этот счет, так как опасались, что это еще более осложнит отношения Катара с Белым домом, передает телеканал.

Ранее сообщалось, что банковский регулятор штата Нью-Йорк запросил у германского Deutsche Bank и еще двух финансовых институтах информацию о займах и собственности Kushner Companies. По данным агентства Associated Press, Комиссия США по ценным бумагам также занималась расследованием вопросов, связанных с кредитами компании Кушнера, однако прекратила соответствующие проверки в конце прошлого года.

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