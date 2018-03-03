Власти Окинавы потребовали от нового министра пересмотреть план переноса авиабазы США

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Власти самой южной японской префектуры Окинава требуют от правительства страны снизить бремя, которое местное население несет по вине расположенных там американских военных объектов. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Такое требование, информировало агентство, было передано окинавским губернатором Такэси Онагой новому министру по делам Окинавы и "северных территорий" Тэру Фукуи, который был назначен на этой неделе. Онага также призвал центральные власти пересмотреть план переноса авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма. Правительство Японии намеревается сохранить базу в пределах южной префектуры, тогда как губернатор Окинавы и большая часть местного населения выступают за вывод военной базы за пределы префектуры.

Японско-американские переговоры о судьбе Футэммы идут с 2006 года. Местные власти и временами даже правительство Японии предлагали вывести базу за пределы Окинавы, однако в итоге Токио и Вашингтон договорились перенести ее в менее населенный район Хэноко города Наго. Власти Окинавы были против этого, однако в 2013 году ее прежний губернатор Хирокадзу Накаима согласился с таким вариантом. Его преемник Такэси Онага занимает более жесткую позицию по проблеме переноса и регулярно дает понять, что не собирается отступать в данном вопросе.