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В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву

Международная панорама
4 марта, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

По словам представителя провозглашенной республики Родиона Мирошника, в заявлении спецпредставителя США "нет ничего нового, это просто очередной вызов" в сторону Донбасса

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости "расформировать" провозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) было конъюнктурным и призвано подтвердить проукраинскую позицию самого Волкера. Об этом в воскресенье ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Ранее на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне Волкер заявил о том, что ЛНР и ДНР должны быть "расформированы", потому что "для них нет места в конституционной системе Украины".

Отвечая на слова Волкера о неконституционности ЛНР и ДНР, Мирошник заявил, что в ходе конфликта в Донбассе киевские власти прямо нарушили основной закон Украины, "совершив государственный переворот и использовав против граждан страны армию и собранных в нацбатальоны уголовников".

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"Из-за собственной нелегитимности у них существует обостренное неприятие избранных властей республик Донбасса как стороны переговоров", - отметил он.

Представитель ЛНР подчеркнул, что "процесс достижения мирного урегулирования конфликта лежит через диалог с реальной стороной конфликта, иначе продуктивнее вести переговоры о размежевании угодий на Марсе".

"Мы сами четко знаем свои сильные и слабые стороны, и советовать, что нам делать из Вашингтона, не зная реальных настроений населения Донбасса, уж точно не следует. Появление республик стало реакцией на беспредел, творившийся в Киеве в 2014 году, и Волкеру стоило бы разбираться с первопричиной произошедшего, а не со следствием. А свои хотелки и фантазии о расформировании чего бы то ни было без участия представителей Донбасса Волкер может обсуждать с кем угодно, хоть с [президентом Украины Петром] Порошенко, хоть без него", - добавил Мирошник.

Представитель ЛНР считает, что "Волкеру приходится регулярно доказывать украинским деятелям различного толка в Киеве, что он "за них и за Украину".

"Чтобы никто не сомневался в нем, а он мог свободно ими манипулировать. А с учетом сегодняшнего накала политических страстей в украинской столице доказывать свою "проукраинскость" представителю Госдепа приходится все чаще", - отметил Мирошник.

По его словам, в заявлении Волкера "нет ничего нового, это просто очередной вызов" в сторону Донбасса, который в провозглашенных республиках серьезно не рассматривается. При этом и Луганск, и Донецк неукоснительно продолжают выполнять минские соглашения, "которые прямо предусматривают конституционную реформу на Украине с целью предоставления особого статуса Донбассу".

Комментируя озвученные на выступлении в Гудзоновском институте призывы Волкера к скорейшему вводу в Донбасс международной миссии, представитель ЛНР подчеркнул, что "любая миссия, которая хочет выполнять миротворческую функцию, столкнется с желанием людей и властью, существующей де-факто на этой территории".

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