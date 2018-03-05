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Премьер Словакии заявил о попытках дестабилизации ситуации в республике

Международная панорама
5 марта, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, за Киской может стоять американский миллиардер Джордж Сорос

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ТАСС, 5 марта. Президент Словакии Андрей Киска, призвавший к масштабным переменам в действующем правительстве республики или досрочным парламентским выборам как эффективному выходу из возникшего после убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты общественно-политического кризиса, способствует дестабилизации ситуации в стране. Об этом, согласно Radio Slovakia International, заявил в понедельник премьер-министр, социал-демократ Роберт Фицо.

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"В Словакии налицо попытка дестабилизировать ситуацию, - отметил он. - Этому способствуют высказывания президента [сделанные в воскресенье в прямом эфире словацких телеканалов]".

Сорос может быть связан с президентом Словакии

За Киской, по словам Фицо, может стоять американский миллиардер Джордж Сорос. "Необходимо, чтобы президент объяснил общественности, что он делал 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке, где состоялась встреча, на которую Киска не взял ни одного представителя МИД [Словакии]", - подчеркнул премьер.

Киска, принимавший в сентябре участие в политической дискуссии ГА ООН в Нью-Йорке, ранее на своей странице в Facebook сообщил о встрече с Соросом. Речь, как он писал, шла о проблемах вокруг цыганского национального меньшинства в Словакии.

"Требую ответа на вопрос, о чем была эта встреча с человеком сомнительной репутации", - заявил Фицо. Киска, идейные установки которого близки Соросу, открыто поддерживает политическую оппозицию, "которая желает [правительственного] переворота в Словакии", добавил он.

Обвинение президента в незнании конституции

Премьер уверен, что президент не знаком с национальной конституцией. Словакия является парламентской республикой, где глава государства исполняет представительские функции, а реальная власть принадлежит правительству. Досрочные парламентские выборы, на проведении которых настаивает Киска, могут быть назначены, только если за это проголосуют, как минимум, 90 из 150 депутатов Национального совета Словакии.

"Слова президента меня шокировали. В отличие от него, мне действительно небезразлично, что было мотивом убийства двух молодых людей. Давайте не будем плясать на их могиле, как это делают оппозиция, СМИ, а теперь и президент", - сказал Фицо.

Призыв Киски к кадровым перестановкам в правительстве и досрочным парламентским выборам, как отмечают в Братиславе, резко обострил и без того напряженные отношения между ним и Фицо.

Куциак с невестой, согласно версии полиции, был устранен обосновавшимися в Словакии итальянскими мафиози, потому что смог вскрыть их коррупционные связи во властных структурах республики. Журналист также работал над материалом о махинациях с делами в словацком Верховном суде.

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Фицо, Роберт Киска, Андрей Сорос, Джордж
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