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Мэй: Джонсон имел в виду официальных лиц, говоря об изменении формата участия в ЧМ-2018

Международная панорама
7 марта, 17:03 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, марта. /ТАСС

Ранее глава британского МИД заявил, что Англия может пересмотреть формат своего участия в мундиале, если подтвердится причастность Москвы к резкому ухудшению здоровья Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

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ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Глава британского МИД Борис Джонсон имел в виду поездки официальных лиц, когда говорил накануне об изменении формата участия Англии на чемпионате мира по футболу в России. Об этом заявила в среду в Палате общин премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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Отвечая на вопрос парламентариев о том, является ли неучастие Англии в чемпионате мира по футболу политикой правительства, и если нет, то зачем тогда глава МИД Борис Джонсон заявил депутатам нижней палаты о возможности изменения формата, глава правительства сказала: "Точка зрения, которую вчера высказал министр иностранных дел, состояла в том, что на основании результатов расследования нападения на двух человек в Солсбери, возможно, правительству будет целесообразно рассмотреть вопрос о том, следует ли министрам и другим высокопоставленным лицам присутствовать на чемпионате мира в России".

Во вторник Джонсон заявил в Палате общин, что Англия может пересмотреть формат своего участия в предстоящем мундиале, если подтвердится причастность Москвы к резкому ухудшению здоровья бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее в британском МИД пояснили, что министр имел в виду дипломатическое и политическое представительство на этом турнире.

4 марта Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью серьезно пострадали из-за воздействия некого вещества в Солсбери. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как критическое. В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

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