Парламент Латвии утвердил во втором чтении перевод русских школ на латышский язык обучения

РИГА, 8 марта. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии одобрил на заседании в четверг во втором чтении из трех реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Рассмотрение этого вопроса вновь сопровождалось дебатами.

Споры вокруг законопроекта

Депутат от крупнейшей оппозиционной социал-демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычных жителей страны, Андрис Морозовс отметил, что проживающие в Латвии нацменьшинства платят налоги и заслуживают получать образование на родном языке хотя бы в частных учебных заведениях. Предлагаемая же минобрнауки реформа касается не только финансируемых государством школ нацменьшинств, но и по сути приведет к закрытию частных русских школ.

"Абсурд с частными школами не подлежит здравому смыслу. В какой стране вы видели, чтобы нацменьшинствам, дети которых составляют четвертую часть всех учащихся, запрещали бы учиться на родном языке даже за деньги? Нет такой страны. Конечно, нужно признать, что министерство очень филигранно спрятало и сформулировало этот запрет - формально школы не будут закрыты, они просто не смогут получить аккредитацию", - указал он.

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис подчеркнул, что считает абсурдной ситуацию, когда спустя 27 лет после восстановления независимости в Латвии обсуждается вопрос языка обучения в школах.

"Мы слышим, что детям трудно, что родителям трудно, но все эти дети родились в Латвии, родители тех детей, которые уже пошли или еще пойдут в школу, также родились и выросли в Латвии. О чем мы говорим? Можем ли мы представить себе, что жители Швеции, Англии, Франции, Германии, Италии и любой другой европейской страны не говорят на государственном языке своей страны? Почему Латвия должна быть исключением?" - отметил он.

"Мне уже давно не приходилось слышать с трибуны так много лжи", - прокомментировал слова министра парламентарий от "Согласия" Борис Цилевич. "Шадурскис утверждает, что это общепринятый принцип - одно государство, в школах один язык, но это ложь. Более чем в 30 странах Европейского Совета обеспечивается образование на языках нацменьшинств", - подчеркнул он.

Попытки ликвидации русских школ

Минобрнауки Латвии ранее разработало, а правительство утвердило реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября 2019 года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в третьем последнем чтении должен утвердить парламент республики, а затем подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.