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В США заявили, что согласятся только на необратимую денуклеаризацию КНДР

Международная панорама
9 марта, 4:24 UTC+3

В администрации Соединенных Штатов подчеркивают, что военные учения Вашингтона и Сеула будут продолжены

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ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не согласятся ни на что, кроме необратимой и проверяемой денуклеаризации КНДР. Об этом заявил в четверг представитель администрации США на специальном брифинге для журналистов.

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Ядерная программа КНДР. Досье

Очевидно, что возможность проведения проверки "идет рука об руку с любым приемлемым соглашением по необратимой денуклеаризации Северной Кореи", отметил он. "И мы согласимся только на такой результат [переговоров], - подчеркнул представитель администрации. - Это результат, которого ожидает весь мир, о чем свидетельствуют все [посвященные КНДР] резолюции Совета Безопасности ООН".

Он также рассказал, что президент США Дональд Трамп "на протяжении всего этого процесса [урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова] тесно сотрудничает с Южной Кореей и Японией".

Сообщается также, что лидер КНДР передал Трампу через эмиссаров Сеула устное, а не письменное послание с предложением о встрече. 

"Это не было письмо, - подчеркнул представитель администрации, отвечая на вопрос одного из репортеров. - Это было устное послание, которое Ким Чен Ын передал [Трампу] через помощника по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ёна во время продолжавшейся несколько часов беседы в Пхеньяне, которая состоялась пару дней назад. Чон Ый Ён передал это послание президенту Трампу ранее сегодня в Овальном кабинете [Белого дома]".

На другой вопрос, когда и где может произойти встреча, представитель администрации лишь повторил слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс: "Место и дата будут определены позднее".

Выступая перед журналистами в четверг вечером у Белого дома, Чон Ый Ён, который возглавляет Управление национальной безопасности при президенте Южной Кореи, сообщил о согласии Трампа провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года.

"Он [Ким Чен Ын] выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Президент Трамп оценил брифинг [проведенный ему южнокорейской делегацией] и сказал, что встретится с Ким Чен Ыном до мая для достижения постоянной денуклеаризации [Корейского полуострова]", - отметил Чон Ый Ён.

Как написала в четверг газета The Washington Post, представители президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина уточнили, что встреча лидеров США и КНДР может состояться до конца мая.

Военные учения США и Южной Кореи

Представитель администрации добавил, что рутинные военные учения США и Республики Корея будут продолжены, лидер КНДР Ким Чен Ын это понимает. 

"Ким Чен Ын ясно обозначил, что он понимает, что рутинные учения оборонительного характера между Республикой Корея и Соединенными Штатами должны продолжаться. Это то, что будет продолжено", - сказал представитель.

Ранее об этом же информировал Чон Ый Ён. Он же сообщил, что пока КНДР воздержится от проведения любых дальнейших ядерных и ракетных испытаний. 

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи объявил, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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