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Трамп: в ситуации с КНДР достигнут большой прогресс, но санкции пока сохранятся

Международная панорама
9 марта, 4:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын сам заявил о приверженности денуклеаризации

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Chris Kleponis/Pool

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает большим прогрессом достигнутые с КНДР договоренности о начале работы над денуклеаризацией, но санкции пока будут сохраняться.

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"[Лидер КНДР] Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не просто о заморозке [ядерной программы]. Кроме того, никаких ракетных испытаний Северной Кореей на протяжении всего этого периода", - написал в четверг Трамп в своем Twitter.

"Большой прогресс достигнут, но санкции сохранятся, пока соглашение не будет достигнуто. Встреча [с Ким Чен Ыном] планируется", - добавил он.

Ранее начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, сообщил, что Трамп дал согласие встретиться с Ким Чен Ыном к маю. При этом сам лидер КНДР заявил о приверженности денуклеаризации.

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи объявил, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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США КНДР Республика Корея
Темы
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