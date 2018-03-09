Трамп: в ситуации с КНДР достигнут большой прогресс, но санкции пока сохранятся

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает большим прогрессом достигнутые с КНДР договоренности о начале работы над денуклеаризацией, но санкции пока будут сохраняться.

"[Лидер КНДР] Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не просто о заморозке [ядерной программы]. Кроме того, никаких ракетных испытаний Северной Кореей на протяжении всего этого периода", - написал в четверг Трамп в своем Twitter.

"Большой прогресс достигнут, но санкции сохранятся, пока соглашение не будет достигнуто. Встреча [с Ким Чен Ыном] планируется", - добавил он.

Ранее начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, сообщил, что Трамп дал согласие встретиться с Ким Чен Ыном к маю. При этом сам лидер КНДР заявил о приверженности денуклеаризации.

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи объявил, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 March 2018