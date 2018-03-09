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AP: экс-советник Трампа дал показания по делу РФ

Международная панорама
9 марта, 18:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, марта. /ТАСС

Сэм Нанберг выступил перед членами жюри, которое заслушивает показания свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы

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ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Бывший советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Сэм Нанберг выступает в пятницу в американской столице перед членами большого жюри по приписываемому Москве вмешательству в американские выборы 2016 года, несмотря на то, что в начале недели заявлял в интервью ряду СМИ, что не намерен идти на сотрудничество со следствием по этому делу. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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По его данным, 36-летний Нанберг все же согласился сотрудничать со следствием и выступил перед членами большого жюри, которое заслушивает показания свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы и подтверждает обоснованность выдвигаемых спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений в адрес тех или иных лиц.

Ранее Нанбергу пришла повестка с требованием выступить с показаниями перед сформированным Мюллером большим жюри и передать в его распоряжение тысячи документов и электронных писем, касающихся бывших помощников Трампа, включая Роджера Стоуна и Картера Пейджа. Экс-советник Трампа после этого заявил, что не намерен идти на сотрудничество со спецпрокурором и не станет давать показания. Однако, как отмечает АП, Нанберг впоследствии передумал, указав, что станет сотрудничать при определенных условиях.

Как заявил агентству экс-советник, Мюллер хочет, чтобы он выступил перед большим жюри, так как пытается получить информацию, которую можно будет использовать против Стоуна. Последний, как отмечает АР, является наставником Нанберга. В связи с этим экс-советник заявил, что свидетельствовать против Стоуна он не будет.

Дело РФ

Мюллер с мая 2017 года проводит расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые Мюллер предъявил 30 октября прошлого года экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу, не связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминируются, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение закона США об иностранных агентах, дача ложных показаний. На данный момент в рамках расследования спецпрокурора обвинения были предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Помимо Мюллера расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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