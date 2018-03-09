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В "Украинском выборе" назвали дезинформацией попытки связать Рубана с движением

Международная панорама
9 марта, 19:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, марта. /ТАСС

Народный депутат Украины Василий Нимченко отметил, что политические оппоненты работают над дискредитацией миротворческой деятельности, которую ведет "Украинский выбор"

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КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Попытки связать обвиненного в терроризме руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана со Всеукраинским общественным движением "Украинский выбор - Право народа" попытка дискредитировать миротворческую деятельность движения. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель председателя "Украинского выбора", народный депутат Украины Василий Нимченко.

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Владимир Рубан был задержан СБУ 8 марта на КПП "Майорск" при попытке ввезти с неподконтрольной Киеву территории Донбасса арсенал оружия. Позднее ему были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт", после чего суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Сам руководитель Центра освобождения пленных отверг выдвинутые обвинения, назвав свое задержание спланированной акцией спецслужб и подчеркнув, что не знал о находящемся в автомобиле оружии.

"Его будут связывать с "Украинским выбором", его будут связывать с Виктором Медведчуком - там ничего нет, я больше чем уверен, что пошла дезинформация, донесенная руководству СБУ. И это не первый раз. Там политические оппоненты, которые есть - они работают над дискредитацией деятельности миротворческой, которую ведут "Украинский выбор" и Медведчук", - отметил он.

Ранее в пятницу в ходе брифинга руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов сообщил, что "в течение нескольких лет Рубан активно сотрудничал с движением "Украинский выбор". При этом сам Рубан ранее такие данные опровергал.

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