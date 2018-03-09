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Порошенко поручил СБУ расследовать дело Рубана в кратчайшие сроки

Международная панорама
9 марта, 15:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, марта. /ТАСС

Президент Украины заявил, что общественность получит "неопровержимые доказательства того, как готовились теракты против Украины"

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КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Украинский президент Петр Порошенко поручил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку взять под личный контроль и провести в кратчайшие сроки расследование дела руководителя Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного накануне на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом Порошенко сказал во время встречи с главой СБУ, которая транслировалась в прямом эфире украинских телеканалов.

"Я прошу, даже приказываю, генералу Грицаку взять под личный контроль расследование этого дела. Нужно провести расследование в самые короткие сроки", - сказал Порошенко. Он также отметил, что общественность получит "неопровержимые доказательства того, как готовились теракты против Украины и какая была и создана для этого сеть".

Владимир Рубан был задержан СБУ 8 марта на КПП "Майорск" при попытке ввезти с неподконтрольной Киеву территории Донбасса арсенал оружия. 9 марта на суде по избранию меры пресечения ему были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Сам руководителя Центра освобождения пленных отверг выдвинутые обвинения, назвав свое задержание спланированной акцией спецслужб и отметив, что не знал о находящемся в его автомобиле оружии.

В настоящее время Шевченковский суд Киева выбирает меру пресечения, обвинение просит определить Рубана на 60 суток в СИЗО, защита настаивает на домашнем аресте.

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