Председатель КНР выразил надежду на скорое начало переговоров между США и КНДР

ТАСС, 9 марта. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели в пятницу телефонный разговор, во время которого лидер Китая выразил надежду на скорое начало диалога между США и КНДР и его позитивный исход. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN.

"Я высоко ценю, что президент [США] выразил желание решить проблему на Корейском полуострове политическим путем, и надеюсь, что США и КНДР смогут в скором времени приступить к переговорам и достичь позитивного результата", - приводит телеканал слова председателя КНР.

5 и 6 марта в Пхеньяне состоялись переговоры Ким Чен Ына с начальником Управления национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ёном и директором Национальной службы разведки Со Хуном. По словам Чон Ый Ёна, Пхеньян выразил готовность начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых будет затронут вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил свою готовность встретиться с лидером КНДР.