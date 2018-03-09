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Председатель КНР выразил надежду на скорое начало переговоров между США и КНДР

Международная панорама
9 марта, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Си Цзиньпин высоко оценил желание Дональда Трампа решить проблему на Корейском полуострове политическим путем

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ТАСС, 9 марта. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели в пятницу телефонный разговор, во время которого лидер Китая выразил надежду на скорое начало диалога между США и КНДР и его позитивный исход. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN.

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"Я высоко ценю, что президент [США] выразил желание решить проблему на Корейском полуострове политическим путем, и надеюсь, что США и КНДР смогут в скором времени приступить к переговорам и достичь позитивного результата", - приводит телеканал слова председателя КНР.

5 и 6 марта в Пхеньяне состоялись переговоры Ким Чен Ына с начальником Управления национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ёном и директором Национальной службы разведки Со Хуном. По словам Чон Ый Ёна, Пхеньян выразил готовность начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых будет затронут вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил свою готовность встретиться с лидером КНДР.

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Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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