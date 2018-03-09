Гендиректор ОЗХО считает неполной информацию о программе химического оружия Сирии

ООН, 9 марта. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) по-прежнему не располагает полной информацией о программе сирийских властей по созданию боевых отравляющих веществ. Об этом говорится в ежемесячном отчете генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю, направленном в Совет Безопасности ООН. Доклад в пятницу был опубликован в реестре документов всемирной организации.

Как сообщил Узюмджю, за последний месяц эксперты ОЗХО завершили анализ предоставленной Сирией информации о деятельности Центра научных изысканий и исследований (ЦНИИ). По его словам, в 19 письмах "признается участие и роль ЦНИИ в программе химического оружия", и ОЗХО запросила у Дамаска "дополнительные разъяснения" на этот счет. "В настоящее время Секретариат изучает ответы, представленные Сирийской Арабской Республикой", - отметил Узюмджю.

Он также заявил, что в отчетный период секретариат ОЗХО "не получил никакой новой информации относительно других остающихся пробелов, несоответствий и расхождений, выявленных в объявлении Сирийской Арабской Республики и связанных с ним материалах", представленных Дамаском при вступлении в организацию в 2013 году. Генеральный директор ОЗХО призвал сирийские власти "представить необходимую информацию как можно скорее", чтобы ее можно было включить в очередной доклад, который будет представлен исполнительному совету организации в марте.

В отчете, направленном в Совет Безопасности, Ахмет Узюмджю информировал, что секретариат организации совместно с ООН "приступил к реализации всех необходимых мероприятий с целью оказания помощи Сирийской Арабской Республике" в уничтожении последних двух наземных объектов по производству химического оружия. "По окончании всех мероприятий уничтожение будет запланировано завершить в течение двух месяцев", - отметил он. Кроме того, гендиректор ОЗХО сообщил, что по просьбе Дамаска в феврале Сирию посетила группа экспертов "для получения дополнительной информации, касающейся предметов, обнаруженных сирийскими вооруженными силами". Речь идет о вооружениях и отравляющих веществах, изъятых в ходе операции против боевиков.

В сопроводительном письме к отчету Узумджю генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность по поводу "продолжающих поступать утверждений о применении химического оружия" в Сирии. Он назвал подобные нападения неприемлемыми и призвал привлечь ответственных за эти действия к правосудию.

В сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия. Тем неменее в ОЗХО с подачи западных стран склоняются к тому, что власти в Дамаске не полностью раскрыли программу химического оружия страны.