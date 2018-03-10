WSJ: Трамп может встретиться с Мюллером при ограничении сроков расследования по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может согласиться ответить на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера при условии, что последний назовет временные рамки своего разбирательства, касающегося приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Wall Street Journal.

По словам источников издания, данную возможность рассматривают юристы президента. Согласно одному из вариантов, американский лидер может согласиться отвечать на вопросы по расследованию, если спецпрокурор "определит дату завершения хотя бы той части расследования, которая связана с Трампом". По словам одного источника, речь может идти о сроке в 60 дней с момента беседы между Трампом и Мюллером.

Адвокаты Трампа полагают, что Мюллер будет спрашивать об увольнении в мае 2017 года Джеймса Коми с поста директора ФБР, а также об отставке Майкла Флинна - бывшего помощника Трампа по нацбезопасности. Он был вынужден оставить эту должность в феврале 2017 года спустя лишь примерно месяц после своего назначения. Это произошло из-за того, что Флинн не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США.

Официальных подтверждений относительно данной публикации издания пока не поступало.