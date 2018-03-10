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Вице-спикер Рады: Украина обрела статус "страны-аспиранта" в НАТО

Международная панорама
10 марта, 11:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, марта. /ТАСС

Этот статус означает, что страна задекларировала свое стремление к членству в альянсе

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко

© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Украина обрела статус "страны-аспиранта" в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщила в субботу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

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"Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе", - сообщила она в Facebook со ссылкой на информацию, размещенную на сайте НАТО.

В сообщении НАТО сказано, что "на данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина".

Геращенко отметила, что в минувшую пятницу состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер, на которой обсуждался "именно этот вопрос".

Статус страны-аспиранта означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".

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