СМИ: женщина и трое детей убиты боевиками при попытке выйти из Восточной Гуты

ТАСС, 10 марта. Четверо мирных жителей были застрелены боевиками при попытке выйти из Восточной Гуты через один из организованных властями Сирии пунктов пропуска. Об этом сообщило в субботу сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, гражданские лица пытались пройти через дополнительный гуманитарный коридор Млеха - Джисрейн, когда террористы открыли по ним огонь. В числе погибших - женщина и трое детей.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также они силой удерживают население столичного пригорода.

В субботу в Восточной Гуте началась 12-я гуманитарная пауза.