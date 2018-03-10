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СМИ: женщина и трое детей убиты боевиками при попытке выйти из Восточной Гуты

Международная панорама
10 марта, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Погибшие пытались пройти через гуманитарный коридор Млеха - Джисрейн

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© REUTERS/Bassam Khabieh

ТАСС, 10 марта. Четверо мирных жителей были застрелены боевиками при попытке выйти из Восточной Гуты через один из организованных властями Сирии пунктов пропуска. Об этом сообщило в субботу сирийское информационное агентство SANA.

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По его данным, гражданские лица пытались пройти через дополнительный гуманитарный коридор Млеха - Джисрейн, когда террористы открыли по ним огонь. В числе погибших - женщина и трое детей.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также они силой удерживают население столичного пригорода.

В субботу в Восточной Гуте началась 12-я гуманитарная пауза.

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