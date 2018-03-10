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МИД Сирии: боевики в Восточной Гуте намерены 11 марта инсценировать химатаку

Международная панорама
10 марта, 15:46 дата обновления: 10 марта, 15:48 UTC+3

Атака может произойти между между населенными пунктами Мисраба и Битсава, сказал замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад

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© Syrian Civil Defense White Helmets via AP

ДАМАСК, 10 марта. /ТАСС/. Боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать 11 марта химическую атаку и обвинить в ней правительственные силы Сирии. Об этом сообщил журналистам в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

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"Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку [на] Хан-эш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битсава. Террористы "Тахрир аш-Шам" намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот "спектакль", как ожидается, может произойти 11 марта", - сказал он.

По его словам, Сирия ни разу не отказывала комиссии ОЗХО в расследованиях на территории страны.

"Двери Сирии всегда открыты для международных организаций, которые проводят расследования. По факту нам пришли десятки заявок от различных комитетов по расследованиям. Мы не отклонили ни одной, не препятствовали их проезду в любую часть Сирии. Но они не стали этого делать, вот в чем проблема", - добавил он.

Как отметил Фейсал Микдад, комиссия ОЗХО не верит результатам расследований сирийского руководства по химоружию, однако специалисты организации не приезжали в Сирию с целью верифицировать данные.

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