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Замглавы МИД Сирии заявил, что Запад игнорирует применения боевиками химоружия в стране

Международная панорама
10 марта, 16:34 дата обновления: 10 марта, 18:09 UTC+3

Фейсал Микдад также отметил, что существуют документы, доказывающие факт использования незаконными вооруженными формированиями химического оружия на территории Сирии

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ДАМАСК, 10 марта. /ТАСС/. Запад по-прежнему игнорирует факт применения боевиками химоружия в Сирии, несмотря на наличие доказательств. Об этом заявил журналистам в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

"Некоторые западные страны до сих пор не желают признать факта использования незаконными вооруженными формированиями химического оружия на территории Сирии, несмотря на наличие документов, доказывающих это", - сказал он.

Он обратил внимание на то, что западные страны закрыли глаза на данные о наличии у боевиков большого запаса отравляющих химических веществ.

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"Мы обнаружили большие объемы химических веществ в районах, находившихся под контролем боевиков", - сказал Фейсал Микдад.

Также Микдад заявил, что Сирия предлагала Западу привлечь Россию для расследования случаев применения химоружия в стране.

"Мы предлагали привлечь Россию, десятки раз приглашали западных партнеров посетить аэродром Шайрат, откуда, по их утверждениям, правительственные силы производили химические атаки. Переговоры длились три-четыре месяца, но каждый раз они отказывались ехать на этот аэродром", - заявил замминистра.

"Я уверен, что ни Россия, ни другие страны, поддерживающие САР, не хотели бы, чтобы правительственные силы использовали химические вещества. Картина, которую сегодня рисует Запад, это ложь и спектакль. Они утверждают, что наши расследования основываются на данных из открытых источников. США, Саудовская Аравия и Турция поддерживают так называемую оппозицию - как раз тех, кто использовал химическое оружие против мирных жителей", - добавил Микдад.

Он также отметил, что убежден в том, что Запад не хочет знать правду, так как он отказывался проводить расследование на территории Сирии.

"Разве они предоставили достоверные факты? Нет", - заключил замминистра.

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