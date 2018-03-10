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На подконтрольных боевикам территориях нашли 24 тонны отравляющих веществ

Международная панорама
10 марта, 17:11 UTC+3 ДАМАСК 10, марта. /ТАСС

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад также отметил, что страны Запада хотят доказать факт использования химоружия правительственными войсками

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ДАМАСК, 10 марта. /ТАСС/. Сирийские специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, которые были подконтрольны боевикам. Об этом заявил журналистам в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

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"Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ. Мы заявляли об этом многократно, но запад хочет слышать только террористов", - сказал он, добавив, что сирийские специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на подконтрольных боевикам территориях.

"Специалисты ОЗХО назначаются Западом, они не хотят знать правду. Когда мы говорим, что эти специалисты не говорят правду, США утверждают, что они - специалисты, поэтому не могут говорить неправду", - добавил замминистра.

По его словам, сирийская сторона задавала ОЗХО вопрос, почему ее специалисты не хотят приехать в Алеппо или Хан-Шейхун, но получала ответ, что это слишком опасно.

"Мы сказали, что готовы обеспечить охрану, предложили связаться с Саудовской Аравией или США, чтобы они обеспечили безопасность [экспертов] на территориях, подконтрольных так называемой оппозиции, но они [руководители ОЗХО] отказались сделать это", - заключил Микдад.

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