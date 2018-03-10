СМИ: сирийские войска освободили 60 заложников в Восточной Гуте

ТАСС, 10 марта. Бойцы сирийской армии в ходе проведенной операции в районе населенного пункта Мисраба в Восточной Гуте освободили около 60 мирных жителей, которые использовались бандформированиями в качестве живых щитов. Об этом сообщила в субботу правительственная телестанция Syria. На переданных с места событий кадрах видно, как солдаты помогают выбраться из подвального помещения многочисленной группе заложников, большинство из них - женщины и дети.

Элитное формирование "тигры" вышло в субботу к окраинам поселка Хараста (8 км от Дамаска) и перерезало участок автострады, которая связывает его с городом Дума, где находится основной форпост вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам". Войска ведут сейчас зачистку ферм у поселков Хош-эль-Ашаари, Рихан и Эфтерис. Успешное завершение операции в этом районе позволит разделить регион Восточная Гута на северную и южную зоны, что создаст условия для безопасного выхода населения через гуманитарный коридор у пункта Джисрейн.

Военные действия ведутся в перерывах между гуманитарными паузами, установленными по инициативе России в Восточной Гуте с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени. Бандформирования 12-й день подряд блокируют выход мирных граждан по созданным гуманитарным коридорам. По сведениям агентства SANA, в субботу в районе Мдейра боевики задержали три семьи (15 человек), которые пытались пробраться к посту сирийской армии возле Харасты. Ранее поступило сообщение о том, что четыре человека (женщина и трое детей) были застрелены снайперами, когда двигались в направлении южного гуманитарного коридора.

Как передала телестанция Syria, сирийские военнослужащие предотвратили в субботу теракт у одного из своих блокпостов в пригороде Мухаммадия. Они своевременно заметили и уничтожили заминированный внедорожник, за рулем которого находился смертник из террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).