AFP: Марин Ле Пен переизбрана председателем "Национального фронта" Франции

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Участники съезда французской крайне правой партии "Национальный фронт", проходящего в воскресенье в Лилле, переизбрали Марин Ле Пен председателем партии. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Ле Пен была единственным кандидатом. Ее кандидатуру единогласно поддержали все члены партии на внутрипартийном референдуме, результаты которого были объявлены на съезде.

Это уже третий срок председательства Марин Ле Пен. Она возглавила "Нацфронт" в 2011 году, сменив своего отца Жан-Мари Ле Пена, основавшего данную партию в 1972 году. Ле Пен сразу взяла курс на изменение облика партии и ее политической ориентации, чтобы обеспечить поддержку менее радикально настроенного электората, голосовавшего ранее за правоцентристов. Это вызвало сильный конфликт с Жан-Мари Ле Пеном, которого в результате лишили партийного мандата.

Весной минувшего года Ле Пен во втором туре президентских выборов проиграла лидеру движения "Республика на марше" Эмманюэлю Макрону. После этого "Нацфронт" не смог набрать достаточного количества голосов для формирования фракции в Национальном собрании (нижняя палата парламента). Тем не менее сама Ле Пен впервые получила депутатский мандат. После парламентских выборов "Нацфронт" покинул заместитель и правая рука Марин Ле Пен Флориан Филиппо, объявивший о формировании собственного консервативного объединения "Патриоты".