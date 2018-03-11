Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: Марин Ле Пен переизбрана председателем "Национального фронта" Франции

Международная панорама
11 марта, 13:26 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, марта. /ТАСС

Кандидатуру Ле Пен единогласно поддержали все члены партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Участники съезда французской крайне правой партии "Национальный фронт", проходящего в воскресенье в Лилле, переизбрали Марин Ле Пен председателем партии. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Смотрите также
Жан-Мари Ле Пен, Марион Ле Пен и Марин Ле Пен

Партия одной семьи: каких перемен ждет "Национальный фронт"

Ле Пен была единственным кандидатом. Ее кандидатуру единогласно поддержали все члены партии на внутрипартийном референдуме, результаты которого были объявлены на съезде.

Это уже третий срок председательства Марин Ле Пен. Она возглавила "Нацфронт" в 2011 году, сменив своего отца Жан-Мари Ле Пена, основавшего данную партию в 1972 году. Ле Пен сразу взяла курс на изменение облика партии и ее политической ориентации, чтобы обеспечить поддержку менее радикально настроенного электората, голосовавшего ранее за правоцентристов. Это вызвало сильный конфликт с Жан-Мари Ле Пеном, которого в результате лишили партийного мандата.

Весной минувшего года Ле Пен во втором туре президентских выборов проиграла лидеру движения "Республика на марше" Эмманюэлю Макрону. После этого "Нацфронт" не смог набрать достаточного количества голосов для формирования фракции в Национальном собрании (нижняя палата парламента). Тем не менее сама Ле Пен впервые получила депутатский мандат. После парламентских выборов "Нацфронт" покинул заместитель и правая рука Марин Ле Пен Флориан Филиппо, объявивший о формировании собственного консервативного объединения "Патриоты".

Смотрите также

СМИ: Жан-Мари Ле Пен лишился поста почетного председателя "Нацфронта" Франции

AFP: Марин Ле Пен предъявлены обвинения за публикацию в Twitter связанных с ИГ материалов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Пен, Марин Ле Пен, Жан-Мари Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
4
Путин признался, что выбирает в друзья тех, кто не способен на предательство
5
Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ
6
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
7
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама