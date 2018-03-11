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Лондон отреагирует, если докажет причастность другой страны к делу Скрипаля

Международная панорама
11 марта, 13:32 дата обновления: 11 марта, 14:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, марта. /ТАСС

Глава минфина Великобритании Филип Хаммонд отметил, что нужно дать возможность расследованию идти своим чередом

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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд

© EPA-EFE/ANDY RAIN/POOL

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд предупредил, что Лондон предпримет надлежащие меры, если будет доказано, что какое-либо иностранное государство причастно к отравлению в английском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С соответствующим заявлением министр выступил в воскресенье в интервью телеканалу Би-би-си.

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"Мы должны позволить полицейскому расследованию идти своим чередом. Если там будет иметь место участие иностранного государства, которое будет доказано по результатам этого расследования, то тогда это, конечно же, будет очень серьезно. Правительство отреагирует на это надлежащим образом", - сказал Хаммонд.

Новые санкции

Хаммонд затронул в интервью и тему возможного ужесточения санкционного режима в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Как информировала в воскресенье газета The Sunday Telegraph, британское правительство подготавливает свою версию так называемого акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. Готовящиеся ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов тех, кто оказался в санкционном списке. Как говорится в статье, он насчитывает 49 фамилий.

Издание подчеркивает, что подготовка к введению данной меры, основными инициаторами которой выступают политики из оппозиционной Лейбористской партии Великобритании и ряд консерваторов, велась еще до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ. События в Солбсери, по информации издания, лишь ускорили этот процесс. Как пишет газета, если собранные улики подтвердят наличие российского следа в организации отравления Скрипаля, премьер-министр Тереза Мэй уже в ближайшие недели может объявить о новых законах в качестве ответных мер против действий Москвы.

"Предложения, которым мы даем ход, в действительности создают полномочия, которые у нас уже есть, - сказал Хаммонд. - У главы МВД уже есть полномочия не впускать отдельных лиц в Великобританию, если она полагает, что их присутствие здесь не отвечает интересам нашей национальной безопасности или благу общества. Это не является строго необходимым, но мы хотим достичь компромисса с теми, кто выдвинул эту поправку".

Отравление Скрипаля

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в английском Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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Инцидент с экс-полковником ГРУ
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Хаммонд, Филип
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