Глава ЦРУ считает, что Трамп не пойдет на уступки Ким Чен Ыну

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не пойдет ни на какие уступки Пхеньяну вне зависимости от того, состоится ли его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил в воскресенье директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

"Он [Ким Чен Ын] должен позволить нашим вооруженным силам продолжать проводить необходимые военные учения на Корейском полуострове. Он также должен гарантировать, что вопрос об окончательной денуклеаризации на полуострове будет одной из тем обсуждения на переговорах", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, какие предварительные условия выдвигает Вашингтон для встречи лидеров двух стран.

Глава ЦРУ исходил из того, что Пхеньян уже дал согласие на выполнение этих условий. "Это подлинные достижения. Северная Корея никогда не брала на себя такие обязательства в обмен на согласие [США] на [двусторонние] переговоры", - констатировал директор ЦРУ.

Ему был задан вопрос, чем Вашингтон согласился пожертвовать ради начала диалога между лидерами двух стран. "Ничем", - ответил Помпео. Он напомнил, что Трамп и Ким Чен Ын - лица, "принимающие важные решения на высшем уровне". "Именно они определят дальнейший формат [переговоров], однако не стоит заблуждаться: никаких уступок не будет, состоятся ли эти переговоры или нет", - заверил Помпео.

Давление на КНДР

Трамп действовал совершенно рационально, дав согласие на встречу Ким Чен Ыном, отметил Помпео. "Президент делает это не ради театральщины, он нацелен на решение проблемы [ракетно-ядерной программы КНДР]", - подчеркнул глава ЦРУ.

"Президент и его администрация путем введения санкций оказали огромное давление на Северную Корею, на ее руководство. Ким Чен Ын взял на себя обязательство приостановить испытания, - напомнил директор ЦРУ. - Именно тогда Ким Чен Ын заявил, что ему хотелось бы встретиться с президентом [США], а президент принял решение о том, что настало время открыть диалог".

"[Вашингтонская] администрация внимательно следит [за Пхеньяном]. Все время, пока будут проходить эти переговоры, [санкционное] давление в отношении Северной Кореи будет продолжать повышаться. В обозримом будущем не будет облегчения [санкций], пока президент [США Дональд Трамп] не достигнет цели, которую он последовательно излагал в течение всего времени (необратимая и проверяемая денуклеаризация Корейского полуострова - прим. ТАСС)", - подчеркнул глава ЦРУ в беседе с телеканалом CBS.

По его словам, США хотят полностью закрыть КНДР доступ к финансовым ресурсам для продолжения разработки ядерной и ракетной программ. "У нас получается это эффективно", - считает Помпео.

Роль ЦРУ в проведении переговоров

"ЦРУ будет играть важную роль во время предстоящих переговоров, - сказал Помпео. - Нам нужно обеспечивать информированность президента США об истории обманов, совершенных этим режимом. Определяя формат будущих переговоров, мы должны осознавать сопряженные с этим риски, отдавать себе отчет в природе Ким Чен Ына, который является пока еще молодым политиком, но определенно несет полную ответственность за руководство своей страной".

Помпео задали вопрос, в каком месте может состояться встреча двух лидеров. "Я не знаю, - ответил он. - Место встречи имеет не столь важное значение, как ее содержание. В администрации сообразят, где лучше встречаться".

"Мы знаем достаточно о нем [Ким Чен Ыне]. Он действует рационально, когда отвечает на какие-то стимулы-раздражители. Наша администрация оказывала давление на него, а теперь он дал согласие сесть за стол переговоров", - заметил Помпео.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

Как ранее сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи, Сеул пока предал гласности не все заявления по поводу США, которые сделал Ким Чен Ын во время встречи 5 марта в Пхеньяне с делегацией во главе с Чон Ый Ёном. Как указывает Kyodo, лидер КНДР выразил готовность в случае развития диалога с США остановить работу ядерного центра в Йонбене в 80 км к северу от Пхеньяна. Ким Чен Ын также, по словам источников, просил передать, что готов к самому откровенному диалогу с Вашингтоном.