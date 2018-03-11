Трамп регулярно спрашивает главу ЦРУ о случаях применения химоружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп регулярно спрашивает директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкла Помпео о случаях применения химического оружия на территории Сирии, и о том, кто несет за них ответственность. Об этом сам глава ЦРУ рассказал в воскресенье в эфире телеканала CBS.

"Президент почти каждый день спрашивает меня, что именно разведывательное сообщество знает о применении сирийским режимом [президента Башара Асада] химического оружия, и кто еще - Россия или Иран - может нести ответственность за них [за случаи применения химоружия]", - подчеркнул Помпео.

Отвечая на вопрос ведущей, применили ли Москва или Дамаск химоружие в Сирии, директор ЦРУ сказал: "Мы все еще пытаемся выяснить, что именно произошло в каждом из этих случаев". Он отметил, что Трамп не будет терпеть применения химоружия, а разведывательное ведомство "неустанно работает" над тем, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.

В середине февраля сирийское агентство SANA проинформировало, что порядка шести жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии пострадали от применения снарядов с отравляющим газом, предположительно, хлором. В январе несколько арабских СМИ сообщили о применении в районе этого города напалма и кассетных бомб. Телеведущая CBS, по-видимому, интересовалась у главы ЦРУ этими случаями.

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад рассказал, что сирийские специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, которые были под контролем боевиков.