Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп регулярно спрашивает главу ЦРУ о случаях применения химоружия в Сирии

Международная панорама
11 марта, 19:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, марта. /ТАСС

Майкл Помпео отметил, что глава Белого дома не будет терпеть применение химического оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп регулярно спрашивает директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкла Помпео о случаях применения химического оружия на территории Сирии, и о том, кто несет за них ответственность. Об этом сам глава ЦРУ рассказал в воскресенье в эфире телеканала CBS.

"Президент почти каждый день спрашивает меня, что именно разведывательное сообщество знает о применении сирийским режимом [президента Башара Асада] химического оружия, и кто еще - Россия или Иран - может нести ответственность за них [за случаи применения химоружия]", - подчеркнул Помпео.

Смотрите также

Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

Отвечая на вопрос ведущей, применили ли Москва или Дамаск химоружие в Сирии, директор ЦРУ сказал: "Мы все еще пытаемся выяснить, что именно произошло в каждом из этих случаев". Он отметил, что Трамп не будет терпеть применения химоружия, а разведывательное ведомство "неустанно работает" над тем, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.

В середине февраля сирийское агентство SANA проинформировало, что порядка шести жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии пострадали от применения снарядов с отравляющим газом, предположительно, хлором. В январе несколько арабских СМИ сообщили о применении в районе этого города напалма и кассетных бомб. Телеведущая CBS, по-видимому, интересовалась у главы ЦРУ этими случаями.

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад рассказал, что сирийские специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, которые были под контролем боевиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Иран Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
В Литве, Латвии и Польше считают, что Nord Stream 2 угрожает энергонезависимости ЕС
7
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама