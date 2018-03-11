Глава Пентагона не обладает доказательствами применения Асадом химоружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис не обладает доказательствами того, что ВС Сирии применяют химическое оружие на территории арабской республики. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в беседе с журналистами в самолете по пути в Оман. Высказывания главы Пентагона приводит пресс-служба ведомства.

"В данный момент я не обладаю доказательствами [применения химоружия Дамаском]. Я просто хочу повторить: было бы очень неблагоразумно с их стороны использовать газ [хлор] в военных целях, - отметил он, назвав нынешнюю ситуацию "отвратительным повторением" того, что ранее происходило в Алеппо и Хомсе. - И я думаю, что президент [США Дональд] Трамп дал очень ясно это понять в начале своего президентства".

Речь идет о том, что в апреле 2017 года США обвинили сирийские войска в проведении химатаки в городе Хан-Шейхун, которая, как заявляет Дамаск, была инсценирована бандформированиями. В ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

Общаясь с репортерами, министр дважды повторил фразу об отсутствии доказательств, но указал на "получаемые сообщения о применении хлора" на территории арабской страны.

Версия Вашингтона

По его словам, Москва была гарантом того, что Дамаск избавится от химического оружия. "Опять же, либо Россия некомпетентна, либо находится в сговоре с [президентом Сирии Башаром] Асадом", - утверждал Мэттис, комментируя последние случаи использования боевых отравляющих веществ. Он в очередной раз озвучил версию, согласно которой Дамаск "в лучшем случае бомбит всех без разбора, а в худшем - целится по больницам".

"Работу [России] по роспуску Совместного механизма [ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химатак в Сирии]" глава Пентагона назвал "очень подозрительной". Он задался вопросом, как страна, выступающая гарантом того, что Сирия уничтожит все свое химоружие, "становится тем, кто не хочет [существования] следственного органа в рамках ООН", который бы занимался изучением случаев применения данных средств на территории арабской республики.

При этом министр выразил мнение, что "Асад сейчас не был бы у власти, если бы, к сожалению, Россия не воспользовалась правом вето в ООН много лет назад и не оказала Асаду решительную военную поддержку". "Я говорю о том, что они являются партнером Асада", - заключил он.

Голословные обвинения

Ранее командование ВС Сирии неоднократно заявляло, что не обладает химическим оружием. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжающихся обвинениях в адрес Дамаска в применении отравляющих веществ, назвал подобные выпады голословными инсинуациями. Он также напомнил, что в Сирии химоружие было уничтожено.

В сентябре 2013 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию об уничтожении химического оружия в арабской республике, в течение 2014 года оттуда было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия. Тем не менее, в ОЗХО с подачи западных стран склоняются к тому, что власти в Дамаске не полностью раскрыли свою программу разработки химоружия.