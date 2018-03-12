Вице-премьер Японии отказался уйти в отставку из-за скандальной земельной сделки

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо отказался в понедельник уйти в отставку в связи со скандалом вокруг фальсификации в его ведомстве документов о продаже по сильно заниженной цене участка государственной земли частной компании, имеющей отношение к премьер-министру Синдзо Абэ и его жене Акиэ Абэ, " Я даже не думаю об отставке", - заявил Асо в ходе пресс-конференции, которая передавалась по телеканалам в прямом эфире.

Вице-премьер принес извинения за случившееся, но утверждал, что подделки были произведены по личной инициативе ушедшего в пятницу в отставку главы налогового ведомства Нобухисы Сагавы. Во время подделки документов он был директором одного из департаментов Министерства финансов. и, как оказалось, был вовлечен в переговоры о сомнительной сделке с земельным участком. Сагава это отрицал в ходе показаний в парламенте, и ушел в отставку после того, как оппозиция уличила его во лжи.

Ранее министерство финансов под давлением оппозиции призналось, что фальсификации подверглись 14 документов о сделке с участком. Из них, в частности, убрали имена Акиэ Абэ и некоторых других высокопоставленных политиков. Были вычеркнуты также упоминания об "исключительном характере" этой продажи.

Министерство финансов, оформлявшее эту сделку, в течение долгого времени пыталось отрицать факт подделки документов. Однако неопровержимые доказательства этого привела, в частности газета Asahi. Оппозиция в течение длительного времени бойкотировала дебаты в парламенте, требуя признания факта фальсификации. Она также ставит вопрос об отставке вице-премьера, министра финансов Таро Асо и о личной ответственности главы правительства Синдзо Абэ.

Находящаяся в центре скандала компания "Моритомо гакуэн" владеет частными учебными заведениями, известна националистическим уклоном педагогической деятельности и близостью к семье премьера Абэ. В городе Тоёнака префектуры Осака эта фирма собиралась открыть частную начальную школу. Для этого, как выяснилось, она приобрела государственный участок земли по цене в семь раз дешевле рыночной, что вызвало подозрения по поводу законности сделки. Супруга премьера Акиэ Абэ должна была стать почетным директором этой школы, но отказалась от должности после скандала. Позже выяснилось, что из документов было удалено упоминание о том, что она подталкивала сделку о продаже земли.