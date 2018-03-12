Тиллерсон: Госдеп противодействует "российскому вмешательству" в выборы не только в США

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Центр глобального взаимодействия (ЦГВ) Госдепартамента предпринимает меры по противодействию приписываемому России вмешательству в выборы не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Об этом, как сообщил сам Госдепартамент, заявил в понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Нджамене (Чад), где он находится с рабочим визитом.

"ЦГВ начал предпринимать очень активные усилия, используя социальные сети и другие инструменты, с целью реагирования на вмешательство со стороны России в выборы не только в США, но и в других странах. Мы сейчас находимся на ранних стадиях развития этих усилий и соответствующих программ. И некоторые средства из этих фондов используются (небольшие суммы на настоящий момент) с тем, чтобы укомплектовать штат [ЦГВ] и реагировать более продуманно", - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос одного из журналистов, как Госдепартамент тратит выделенные ему Конгрессом $120 млн на противостояние влиянию, которое Россия, как утверждает Вашингтон, оказывает на американские выборы.

При создании ЦГВ предполагалось, что эта структура будет вести борьбу с террористической пропагандой, но позже в список задач Центра было также включено противодействие распространению пропаганды со стороны таких стран, как Россия, Китай и КНДР. Как указал 7 марта, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, первый замдиректора ЦГВ Джонатан Хеник, эта задача была возложена на ведомство чуть более года назад. По его словам, ЦГВ - "верхушка айсберга в плане усилий по борьбе с дезинформацией". Этой работой американские дипломаты занимаются каждый день по всему миру, добавил Хеник.

Ранее газета The New York Times написала, что Госдепартамент так и не израсходовал $120 млн, чтобы пресечь предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США. В публикации говорилось, что ни один из 23 аналитиков, работающих в ЦГВ, не владеет русским языком. Хеник выразил несогласие с такими оценками, заметив, что у самого ЦГВ никогда не было своего собственного бюджета, а деньги должны были поступить, согласно закону, из Пентагона.

В конце февраля Госдепартамент уведомил о том, что договорился с Пентагоном о переводе $40 млн с его счетов на собственные для ЦГВ, чтобы создать фонд "для поддержки партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации". Среди этих партнеров, которые могут рассчитывать на гранты, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований, частные фирмы и академические учреждения.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, показанному в эфире в пятницу, заявил, что Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах и не занимается такими действиями.