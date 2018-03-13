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Мэй и Макрон договорились совместно реагировать на "агрессию России"

Международная панорама
13 марта, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Президент Франции осудил отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и выразил солидарность с Великобританией по данному вопросу

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ТАСС, 13 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с французским президентом Эмманюэлем Макроном отравление 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в понедельник вечером в офисе британского премьера.

Мэй проинформировала Макрона о последних событиях, связанных с инцидентом, а также изложила сделанный британским правительством вывод о том, что Россия якобы несет ответственность за случившееся. Президент Франции осудил отравление и выразил солидарность с Великобританией по данному вопросу.

Стороны отметили "агрессивное поведение России" и согласились, что необходимо продолжать действовать совместно с союзниками для решения этой проблемы, заключили в офисе британского премьера.

Об отравлении в Солсбери

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

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Что известно о Сергее Скрипале

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Ранее в понедельник Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле.

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Инцидент с экс-полковником ГРУ
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