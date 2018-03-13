Помощник Трампа заявил СБ ООН о возможности мирного выхода из кризиса вокруг КНДР

ООН, 13 марта. /ТАСС/. США видят возможность для мирного урегулирования ситуации вокруг КНДР, однако намерены продолжать кампанию по оказанию максимального давления на Пхеньян. Об этом заявил в понедельник журналистам в Нью-Йорке помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер по итогам встречи с членами Совета Безопасности ООН.

По его словам, по поручению американского президента Дональда Трампа он доложил постпредам стран - членов СБ об успехе "стратегии максимального давления" на КНДР, реализацию которой американская администрация начала около года назад. "Президент Трамп также попросил меня поблагодарить [членов] Совета Безопасности ООН за их единство и решимость, которая привела нас к моменту, позволяющему добиваться дипломатического решения, предусматривающего полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Мы настроены на продолжение этого курса", - сказал Макмастер.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать "максимальное давление" на Пхеньян, пока не услышат "слова, подкрепленные действиями", и не увидят "реальный прогресс в направлении денуклеаризации".

Заслуга санкций

Сопровождавшая Макмастера постпред США Никки Хейли выразила уверенность в том, что именно жесткая линия в отношении КНДР позволила склонить власти страны к переговорам. Важную роль, отметила дипломат, сыграли санкции, введенные Советом Безопасности ООН. "Было много вопросов, когда мы принимали резолюции, нам говорили, что они слишком жесткие", - сказала Хейли, добавив, что нынешняя ситуация - это "пример, когда они [санкции] работают". Ни постпред США, ни Макмастер не стали отвечать на вопросы журналистов.

На встрече с Макмастером, проходившей в постоянном представительстве США при ООН и длившейся около двух часов, присутствовали постпреды 15 государств - членов Совбеза, в том числе российский дипломат Василий Небензя. Кроме того, на брифинг были приглашены представители Республики Корея и Японии. Незадолго до этого помощник президента США встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В канцелярии административного главы всемирной организации воздержались от каких-либо комментариев по поводу состоявшейся дискуссии.

Дипломаты стран - членов ООН позитивно оценили встречу с Макмастером. Как заявил нидерландский постпред Карел Ян Густав ван Остером, в Гааге приветствуют дипломатические контакты между КНДР, Южной Кореей и Соединенными Штатами, а также поддерживают позицию о необходимости продолжения санкционного давления на Пхеньян. В свою очередь постпред Республики Корея Чхо Тэ Юль отметил прогресс, достигнутый в последние месяцы, указав на "редкую возможность для мирного урегулирования" кризиса. "Нам нужно поддерживать эту динамику", - добавил он.

Контакты на высшем уровне

Выступая перед журналистами 8 марта у Белого дома, начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён сообщил о согласии Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что "место и дата будут определены позднее".

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Республики Корея Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и встретились там с Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Республики Корея указал, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала приостановить во время диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.