Сеул надеется на поддержку РФ контактов с Пхеньяном на высшем уровне

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сеул рассчитывает на поддержку Москвой возможных контактов с Пхеньяном на высшем уровне. Об этом заявил во вторник начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Хотим обратиться к России с просьбой, чтобы она поддержала все процессы, которые станут поворотным моментом в истории Корейского полуострова, в том числе намеченные встречи между главами Юга и Севера и между США и КНДР", - сказал он.

Чон Ый Ён также дал высокую оценку роли России в налаживании ситуации на Корейском полуострове. "Глубоко благодарны за то, что российское правительство неизменно поддерживает нашу позицию, согласно которой межкорейская проблема должна решиться мирным путем", - подчеркнул он.

Помощник президента добавил, что Южная Корея высоко ценит роль России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

"Президент Южной Кореи очень высоко ценит конструктивную роль России и самого президента Путина для того, чтобы налаживать ситуацию на Корейском полуострове, - отметил он. - Глубоко благодарны за то, что российское правительство неизменно поддерживает нашу позицию, согласно которой межкорейская проблема должна решиться мирным путем".

Помощник президента Республики Корея прибыл в Москву во вторник с двухдневным рабочим визитом. 5-6 марта он вместе с директором Национальной службы разведки Со Хун посетил Пхеньян, где провел четырехчасовые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.